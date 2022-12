Specialci vdrli v Kosovsko Mitrovico, Srbija razmišlja o napotitvi vojske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković je v četrtek zvečer ob vstopu več kot dvesto kosovskih policijskih specialcev v severni del Kosovske Mitrovice dejal, da bo Srbija "razmislila" o vrnitvi do tisoč pripadnikov vojske in policije na Kosovo.

Kosovski mediji v srbskem jeziku so poročali, da je sinoči po 20. uri med 200 in 300 specialnih policistov v spremstvu oklepnih vozil vstopilo v severni del mesta, kjer živijo pretežno Srbi. Cilj prihoda kosovskih enot je po navedbah kosovske policije zaščita nekaterih predelov, potem ko se je več tam živečih Albancev pritožilo, da se ne počutijo varne. Petković je nato sklical izredno novinarsko konferenco.

Petković je opozoril, da kosovski predsednik vlade Albin Kurti z napotitvijo policije "nadaljuje nezakonita in nasilna dejanja", katerih cilj je "zasedba severa Kosova", ki je večinoma poseljen s Srbi. Premier Kurti je že po torkovih incidentih napovedal okrepljeno policijsko navzočnost na severu Kosova.

Petković: V mesto vdrlo 350 policistov

Petković je na novinarski konferenci napovedal, da bo imel srbski predsednik Aleksandar Vučić v prihodnjih dneh "pomembne pogovore", o sklepih pa bo javnost obvestil, "ko bo čas za to".

Po Petkovićevih besedah ​​je okoli 350 policistov okoli 20.30 vdrlo na sever Kosova iz smeri južne Mitrovice. Specialne enote so bile po njegovih besedah ​​razporejene po vsej Mitrovici in stacionirane v mešanih soseskah v severnem delu mesta. Povod oziroma razlog za vpad naj bi bila po njegovih besedah ​​prestrašenost Albancev zaradi dogajanja na severu Kosova.

Ocenil je, da gre za nevarna dejanja, katerih namen je pokopati bruseljski sporazum, in da bo Srbija po takšnem vdoru policije razmislila o vrnitvi do tisoč pripadnikov svojih sil, kot je navedeno v resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244.

S to resolucijo, ki je bila sprejeta junija 1999 s koncem vojne na Kosovu, sta se vojska in policija takratne Jugoslavije umaknili s Kosova z možnostjo, da se pod posebnimi pogoji vrne del osebja.

Vrnitev osebja bo izvedena, kot piše v resoluciji 1244, na katero se sklicuje Petković, "ob nadzoru mednarodne varnostne prisotnosti in bo omejena na majhno dogovorjeno število".

Napetosti trajajo že mesece

Napetosti na večinsko srbskem severu Kosova trajajo že več mesecev. V zadnjem času so se okrepile zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi. Tamkajšnji Srbi s podporo Beograda tega niso želeli storiti, njihovi predstavniki so celo protestno zapustili kosovske državne institucije.

Sever Kosova je v zadnjih dneh pretreslo tudi več incidentov - lokalni mediji so iz mest Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić in Zvečan poročali o detonacijah neznanega izvora, oglašanju siren in zbiranju ljudi pred uradi volilnih komisij.

Prav v teh mestih so kosovske oblasti za 18. december razpisale izredne županske volitve, potem ko so v začetku novembra odstopili tamkajšnji srbski župani zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi.

Po vrsti pritiskov Bruslja in Washingtona so dosegli kompromisno rešitev, a napetosti niso prenehale. Priština namreč želi vzpostaviti sistem upravljanja na celotnem ozemlju Kosova, medtem ko Beograd vztraja pri spoštovanju bruseljskega sporazuma, s katerim se je kosovska vlada pod okriljem EU zavezala k oblikovanju Skupnosti srbskih občin.