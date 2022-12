Kosovska predsednica: Še letos bomo vložili prošnjo za članstvo v EU

Proces približevanja EU je odvisen od tega, kaj so pripravljene storiti države kandidatke, je ob prihodu na zasedanje v albanski prestolnici povedala von der Leynova.

Poudarila je, da poskušata Rusija in Kitajska okrepiti svoj vpliv v državah regije, vendar pa je EU njihov najtesnejši partner.

"Morajo se odločiti, ali so na strani demokracije, to je EU, pa tudi naši prijatelji in partnerji, ali pa želijo drugo pot. Pri vseh članicah vidim, da je cilj, da postanejo članice EU. To tudi podpiramo," je povedala.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem glede pozivov, naj uskladi svojo zunanjo politiko s politiko EU in uvede sankcije proti Rusiji, dejal, da je Srbija neodvisna država in da ve, kakšne so njene obveznosti do EU.

Poudaril je, da Srbija ostaja zvesta evropski poti in pogovorom z EU, vendar pa mora zaščititi svoje interese.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je medtem ob prihodu na zasedanje v Tirani dejala, da Kosovo upošteva vse sankcije EU.

Poudarila je pomen tega, da EU preide od besed k dejanjem, in izrazila upanje, da bodo voditelji EU na vrhu v Bruslju prihodnji teden podprli vizumsko liberalizacijo za Kosovo. To bo jasen signal Zahodnemu Balkanu, da je pomembno, ali posamezna država podpira vrednote EU ali ne.

"Pred vsemi voditelji EU bom napovedala, da bo Kosovo do konca leta vložilo prošnjo za članstvo v EU. Upam, da bomo dobili podporo vseh članic," je še povedala kosovska predsednica.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je ob prihodu na zasedanje poudaril, da bo prihodnost varnejša in boljša, če bodo države Zahodnega Balkana v EU.

Na srečanju so voditelji med drugim naredili tudi pomemben korak pri znižanju cen podatkovnega gostovanja med EU in Zahodnim Balkanom. Telekomunikacijski operaterji se strinjajo, da bodo prihodnje leto znižali cene podatkovnega gostovanja med obema regijama, je Evropska komisija sporočila na Twitterju.

