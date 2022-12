Tako hudo po odhodu Trumpa še ni bilo. ZDA in EU na pragu trgovinske vojne?

Po štirih letih razdora med ZDA in EU v mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa so bila v začetku leta 2021 s prihodom Joeja Bidna na oblast pričakovanja o preporodu čezatlantskega sodelovanja visoka. A v tem trenutku, ko v Washingtonu poteka srečanje predstavnikov obeh strani s področja tehnologije in trgovine, ozračje po Trumpovem odhodu še ni bilo tako turobno, poroča spletni portal Politico.eu, medtem ko ameriški Financial Times in britanski BBC omenjata celo strahove pred trgovinsko vojno.

Ameriški zakon ščiti domačo industrijo

Povod za napetosti je ameriški zakon za zmanjšanje inflacije, ki naj bi pospešil prehod ZDA na nizkoogljično gospodarstvo. Paket pomoči predvideva 370 milijard dolarjev oziroma 350 milijard evrov subvencij za zeleno energijo, za financiranje gradnje okolju prijaznih tovarn, vetrnic in sončnih celic ter za spodbude za nakup električnih vozil in baterij, če so ta izdelana v ZDA.

Ameriški zakon za zniževanje inflacije (IRA) tako ščiti domačo industrijo. Bela hiša ta zakon izpostavlja kot prelomno prizadevanje za ponovni zagon ameriške proizvodnje in spodbujanje tehnologij obnovljivih virov energije. EU na drugi strani obsoja izjemno pomoč, ki da je v nasprotju z mednarodnimi trgovinskimi pravili in lahko ogrozi konkurenčnost evropskih podjetij, ki so že tako prizadeta zaradi naraščajočih cen energije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V Evropi moramo opraviti domačo nalogo"

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je opozorila, da mora EU sprejeti ukrepe za odpravo izkrivljanja konkurence, ki ga povzroča omenjeni zakon. Medtem ko "v sodelovanju z ZDA rešujemo najbolj problematične vidike" tega načrta, "moramo prilagoditi svoja pravila, da bi olajšali javne naložbe v (okoljski) prehod, in ponovno oceniti potrebo po skupnem evropskem financiranju", je von der Leynova dejala v včerajšnjem govoru na College of Europe v belgijskem mestu Brugge, poroča STA.

EU je v dobrem položaju, da lahko konkurira na svetovnih trgih, pa je zapisala na Twitterju. "Da bi lahko v tekmi za čiste tehnologije držali korak, moramo v Evropi opraviti domačo nalogo in ponovno uravnotežiti konkurenčne pogoje, kjer zakon IRA in drugi ustvarjajo izkrivljanja," je sporočila predsednica komisije.

Kot je dejala predsednica komisije, mora EU "poenostaviti in prilagoditi" zelo stroga pravila, ki urejajo pomoč, ki jo dodeljujejo države članice, da bi vladam zagotovila "večjo prožnost", podjetjem pa "bolj predvidljiv in razumljiv okvir". Po njenih besedah je Evropa ob svetovni konkurenci na področju zelenih tehnologij "v močnem položaju, če se bo borila pod enakimi pogoji".

Zanašanje zgolj na pomoč držav članic, ki imajo zelo različno proračunsko svobodo, pa bi lahko povzročilo izkrivljanje na samem enotnem trgu, je opozorila von der Leynova in se zavzela tudi za "skupni odziv" s povečanim financiranjem na ravni EU.

Medtem ko EU Američanom očita protekcionizem, pa ti EU očitajo, da se premalo agresivno upira kitajski avtoritarni oblasti in njenim nepoštenim gospodarskim praksam, pri čemer so nekatere evropske države, med njimi tudi Nemčija, močno gospodarsko povezane s Kitajsko. ZDA so tako že prepovedale izvoz opreme za proizvodnjo elektronskih komponent na Kitajsko, medtem ko so za zdaj ZDA EU zaman prepričevale, da bi storila enako, še piše politico.eu.