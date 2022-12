TikTok, na katerega ima velik vpliv kitajska državna propaganda, ima okoli milijardo uporabnikov iz 154 držav. Številni videoposnetki, objavljeni na omrežju, naslavljajo ameriško notranjo politiko, pri čemer uporabnikom ostaja skrito, da je na njihovo objavo vplivala tuja vlada.

Račune upravlja MediaLinks TV, ameriška izpostava glavne televizije kitajske komunistične partije, China Central Television (CCTV) s sedežem v Washingtonu. Računi z največjim dosegom so @Pandaorama, ki prikazuje ljubke videoposnetke o kitajski kulturi, @The…Optimist, ki objavlja vsebine o trajnosti, in @NewsTokss, ki prikazuje nacionalne in mednarodne novice v ZDA.

Razdiranje družbe, kritiziranje enih in favoriziranje drugih

Najbolj priljubljeni videoposnetki računa NewsTokss, ki so danes na voljo na TikToku, se pogosto osredotočajo na razdiralne družbene teme v ZDA, kot so orožje, splav in rasizem.

V času pred volitvami 2022 je račun @NewsTokss kritiziral nekatere kandidate (večinoma republikance) in favoriziral druge (večinoma demokrate). Tako se je na primer videoposnetek iz meseca julija začel z napisom "Cruza in Abbotta ne briga za nas", (republikanski guverner Teksasa Greg Abbott in senator Ted Cruz, op. a.). Videoposnetek iz oktobra pa je imel naslov "Rubio ni naredil popolnoma nič" (republikanski senator Marco Rubio, op. a.).

Foto: TikTok/zajem zaslona

Toda @NewsTokss ni meril samo na republikance. Drug oktobrski videoposnetek je gledalce spraševal, ali menijo, da je obljuba predsednika Joeja Bidna, da bo podprl zakon o pravicah do splava, "taktika politične manipulacije". Nič v teh videoposnetkih gledalcem ni razkrilo, da je nastal pod vplivom tuje vlade.

Newstokss je bil uspešen tudi pri drugih temah, vključno s teoretikom zarote Alexom Jonesom, madžarskim avtokratom Viktorjem Orbanom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V enem od videoposnetkov Orban pravi, da je "Zahod v vojni sam s seboj" in "globalisti gredo lahko k vragu".

Računi TikTok, ki jih upravlja MediaLinks, res zagotavljajo nekaj informacij o entiteti, ki stoji za njimi. Biografije profilov za račune navajajo: "Gradivo distribuira MediaLinks TV LLC v imenu CCTV. Več informacij na DOJ, DC." Ameriški gledalci, ki so obiskali biografije računov, se verjetno ne zavedajo, da v tem primeru CCTV pomeni kitajsko osrednjo televizijo ali da je ta subjekt kitajski državni medij.

Foto: posnetek zaslona/TikTok

Kitajski državni medijski subjekti že dolgo poskušajo uporabiti družbena omrežja za vplivanje na občinstvo v ZDA – ustvarili so občinstvo in kupili oglase na Facebooku in Twitterju za širjenje napačnih informacij o temah, kot so pridržanje Ujgurov v Šinjiangu, protesti leta 2019 v Hongkongu in ruska invazija na Ukrajino, še piše Forbes. Zdaj pa se je pojavilo prvo poročilo o tem, da Kitajci uporabljajo TikTok za vplivanje na mnenje občinstva v ZDA o ameriški politiki.