Nevaren izziv s TikToka, številni otroci pristali v bolnišnici #video

Na TikToku se je pojavil izziv One ChipChallenge. Izziv zahteva, da uporabnik aplikacije oziroma tekmovalec poje vrečko pekočega čipsa podjetja Paqui. Na spletni strani podjetja piše, da novi čips, ki so ga dali na trg, vsebuje izjemno pekočo papriko, uporabnike pa spodbujajo, naj poskusijo pojesti celo vrečko, počakajo čim dlje, ne da bi karkoli popili, in nato svoje reakcije objavijo na spletu.

Zdravniki opozarjajo, da je izziv številnim otrokom povzročil neznosne bolečine, zaradi katerih so bili hospitalizirani.

Pomodrele ustnice in hude bolečine v trebuhu

Ena od uporabnic omenjene aplikacije je objavila video svoje nečakinje, ki je po sodelovanju v izzivu končala v bolnišnici. Stavila je 50 dolarjev, da ji bo uspelo. Kljub bolečini je vztrajala, vse dokler ji usta niso pomodrela. Opekline so se povečale, imela pa je tudi hude bolečine v trebuhu. Pristala je v bolnišnici.

Otroci so bili hospitalizirani tudi v Kaliforniji, Teksasu in Alabami, v Georgii in Koloradu pa so starše na izziv opozorili po tem, ko je več učencev zaradi uživanja čipsa izostalo od pouka, eden od učencev pa je omedlel v učilnici med poukom.