Strokovnjaki svarijo pred novim viralnim trendom s TikToka

TikTok, zakladnica bedastih, pogosto tudi nevarnih trendov, je poskrbel za novo bizarnost: uporabniki množično sledijo trendu "lepljenja ust" čez noč, s čimer želijo preprečiti, da bi med spanjem nevede začeli dihati skozi usta. Mnogi trdijo, da zaradi zalepljenih ust zdaj spijo veliko bolje in se zbudijo spočiti kot še ni koli, navdušeni pa so tudi njihovi partnerji, ker zdaj manj smrčijo.

Ta trend sicer ima določeno znanstveno ozadje, strokovnjaki za spanje pogosto poudarjajo, da je pomembno, da med spanjem dihamo skozi nos, ker je tak spanec bolj kakovosten, dihanje skozi nos pa nasploh bolj zdravo.

Dihanje skozi nos je priporočljivo, toda ne za vsako ceno

"Dihanje skozi nos ima nedvomno blagodejne učinke," je za Newsweek dejal strokovnjak za spanje James Wilson, "je bolj zdravo kot dihanje skozi usta, saj dihalne poti v nosu bolje filtrirajo delce v zraku in vlažijo zrak, ki ga vdihnemo, dihanje skozi nos pa tudi spodbuja širjenje žil, zaradi česar se izboljša kroženje krvi po telesu. Preprečuje celo zobno gnilobo, zmanjšuje pojav smrčanja, reakcije na alergene in preprečuje slab jutranji zadah."

A to ne pomeni, da bi morali spati z zalepljenimi usti, je opozoril. "Lepljenje ust je skrajnost, ki ima lahko resne zdravstvene posledice," je dejal in pojasnil, da je lahko še posebej nevarno za tiste, ki imajo spalno apnejo, pa tudi ozke nosnice. "V takšnih primerih bo lepljenje ust škodovalo našemu zdravju in lahko vodi k resnejšim težavam, kot so srčne bolezni, kronična obstruktivna pljučna bolezen in celo kap, sploh če imate spalno apnejo," je opozoril.

Namesto lepljenja ust se raje lotite dihalnih vaj

Namesto takšnih skrajnih metod Wilson priporoča dihalne vaje, s katerimi spodbujamo dihanje skozi nos. Ena najbolj priporočljivih je izmenično dihanje skozi eno in drugo nosnico:

- sedite na stol in sprostite ramena,

- levo dlan položite na levo koleno, nato s palcem na desni roki pritisnite na desno nosnico in vdihnite skozi levo,

- desni prstanec pritisnite na levo nosnico in izdihnite skozi desno,

- vdihnite skozi desno nosnico, nato jo zaprite in izdihnite skozi levo,

- v tem ritmu nadaljujte pet minut, vajo vsaj teden dni ponavljajte vsak dan.

