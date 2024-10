Kako svoje telo privaditi na premik ure?

Spet nas čaka premik ure, ki precej vpliva na naše počutje in dnevni ritem. Zadnjo nedeljo v oktobru se ura ponoči, ob 2. oziroma 3. zjutraj, prestavi za eno uro nazaj. Čeprav gre za majhno spremembo, je lahko ta premik za naše telo zelo zahteven. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako premik ure vpliva na naše telo in počutje ter kako se lahko nanj prilagodimo.

Cirkadiani ritem in premik ure

Naše telo deluje po notranji biološki uri, imenovani cirkadiani ritem, ki ga nadzorujeta svetloba in tema. Na podlagi tega se naše telo odloči, kdaj želi biti budno in kdaj ne. Ta ritem uravnava spanje, apetit, hormone in številne druge pomembne telesne funkcije. S tem, ko se ura premakne, se ta ritem začasno poruši, kar lahko vpliva na naše fizično in psihično stanje. Jesenski premik ure pomeni, da pridobimo eno uro spanja, a sprememba vseeno lahko povzroči zmedo, saj smo bolj zgodaj izpostavljeni temi.

Foto: Shutterstock

Vpliv na razpoloženje in duševno počutje

Ob spremembi dolžine dneva in nastalih motnjah v cirkadianem ritmu se vpliv opazi tudi na našem razpoloženju. Jesenski premik ure prinaša tudi krajše dneve, ki lahko pri nekaterih povzročijo sezonsko depresijo, poznano tudi pod imenom zimska depresija. Pomanjkanje naravne svetlobe namreč vpliva na nižje ravni serotonina, ki je odgovoren za dobro počutje in stabilno razpoloženje.

Vpliv na fizično zdravje

Motnje v cirkadianem ritmu vplivajo tudi na naše fizično zdravje. Spremembe v ritmu spanja lahko vplivajo tudi na imunski sistem, kar pomeni, da smo v obdobju prilagajanja bolj občutljivi za prehlade in druge bolezni.

Foto: Shutterstock

Kako se lažje prilagoditi premiku ure?

Urnik lahko postopoma prilagodite

Nekaj dni pred premikom ure lahko začnete postopoma spreminjati čas, ko greste spat in ko se zbudite. To bo pomagalo telesu, da se lažje prilagodi na novi ritem, ki ga prinaša premik ure.

Izkoristite svetlobo čez dan

Poskrbite, da boste čez dan izpostavljeni naravni svetlobi. To bo pomagalo uravnati cirkadiani ritem. V jesenskih in zimskih dneh je to še posebej pomembno, saj so dnevi krajši, zato čim več časa preživite zunaj.

Foto: Shutterstock

Izboljšajte kakovost spanca

Telefoni in preostale naprave imajo velik vpliv na kakovost spanca, zato se jim pred spanjem izognite. Prav tako je pomembno, da zmanjšate vnos kofeina, ki lahko ovira spanje. Ustvarite sproščeno in mirno vzdušje, ki bo poskrbelo za kakovosten spanec.

Ohranjanje rednega urnika je ključnega pomena

Poskusite vzdrževati stalen čas za spanje in prebujanje tudi med konci tedna, saj bo to pomagalo vašemu telesu, da ohrani običajen stabilen ritem.

Preberite še: