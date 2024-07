Koristi fermentirane hrane

Fermentirana hrana, ki vključuje izdelke, kot so kislo zelje, kefir, jogurt, miso, kombuča in kimči, postaja vse bolj priljubljena zaradi svojih številnih koristi za zdravje. Proces fermentacije, ki vključuje mikroorganizme, kot so bakterije, kvasovke in plesni, prinaša številne pozitivne učinke na naš organizem. V tem članku vam razkrijemo, zakaj je fermentirana hrana dobra za naše zdravje.

Poveča hranilne vrednosti

Fermentacija poveča biološko razpoložljivost nekaterih hranil v hrani. Na primer, vitamin C, vitamin K in nekateri vitamini skupine B se v procesu fermentacije povečajo. Poleg tega fermentacija poveča razpoložljivost mineralov, kot so železo, cink in magnezij, kar pomaga pri boljši absorpciji teh pomembnih hranil v telo.

Izboljša prebavo

Fermentirana hrana vsebuje probiotike, to so koristne bakterije, ki pomagajo uravnavati ravnovesje mikroorganizmov v črevesju. Te bakterije izboljšujejo prebavo in preprečujejo prebavne težave, kot so napihnjenost, zaprtje in driska. Poleg tega fermentacija razgrajuje težko prebavljive sestavine hrane, kar olajša njihovo prebavo in absorpcijo hranil.

Foto: Shutterstock

Krepi imunski sistem

Približno 70 procentov našega imunskega sistema se nahaja v črevesju, zato je zdravo črevesje ključno za močan imunski sistem. Probiotiki v fermentirani hrani pomagajo okrepiti črevesno floro, kar posledično krepi naš imunski sistem. Redno uživanje fermentirane hrane lahko zmanjša tveganje za okužbe in druge bolezni.

Protivnetni učinki

Fermentirana hrana vsebuje spojine, ki imajo protivnetne lastnosti. Redno uživanje teh živil lahko pomaga zmanjšati vnetne procese v telesu, kar je povezano z zmanjšanim tveganjem za kronične bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, diabetes tipa 2 in avtoimunske bolezni.

Foto: Shutterstock

Izboljša mentalno zdravje

Mnoge raziskave kažejo, da obstaja povezava med zdravjem črevesja in mentalnim zdravjem. Probiotiki v fermentirani hrani lahko vplivajo na zmanjšanje simptomov anksioznosti, depresije in stresa. Zdravo črevesje prispeva k boljšemu razpoloženju in splošnemu počutju.

Podaljša rok uporabnosti hrane

Fermentacija je naraven način konzerviranja hrane, ki podaljšuje njen rok uporabnosti. Fermentirana živila lahko ostanejo sveža dlje časa, saj proces fermentacije zavira rast škodljivih bakterij, kar zmanjšuje potrebo po umetnih konzervansih.

Foto: Shutterstock

