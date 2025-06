Dihajte čisto, spite bolje – odkrijte prednosti prezračevanja z rekuperacijo

Foto: dLuft

Zdravje in udobje v enem

Poleti z odpiranjem oken pogosto v dom vnašamo vročino in nečistoče. Mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote je zato vse bolj priljubljena izbira za vse, ki ne želijo sklepati kompromisov med udobjem in kakovostjo zraka.

Sistemi dLuft uporabljajo lokalni rekuperator, ter tako poskrbijo za stalen dotok svežega zraka, brez toplotnih izgub pozimi in brez vdora vročine poleti. Rekuperacija je energijsko učinkovita, saj napredna tehnologija uravnava vlago, preprečuje nastanek plesni in deluje skoraj neslišno – brez nepotrebnega trošenja energije.

Dom naj bo prostor sprostitve, kjer lahko zadihaš s polnimi pljuči. dLuftovi sistemi nenehno izmenjujejo zrak, odstranjujejo neprijetne vonjave ter s pomočjo vgrajenih senzorjev CO₂ samodejno prilagajajo delovanje glede na kakovost zraka. To je še posebej pomembno za alergike in vse z dihalnimi težavami – saj zagotavlja zdravo in prijetno bivalno okolje v vsakem letnem času.

Foto: dLuft

Spite na svežem zraku – v svoji spalnici

Za miren in obnovitven spanec je svež zrak ključen. Z napravo dLuft Smart Fresh boste svojo spalnico napolnili s čistim, prijetnim zrakom – brez prepiha in brez toplotnih izgub. Gre za lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote, ki omogoča učinkovito izmenjavo zraka in hkrati ohranja prijetno temperaturo v prostoru.

Upravljanje je zares preprosto. Napravo lahko nadzorujete kar prek aplikacije na telefonu (združljiva z iOS in Androidom) ali z daljinskim upravljalnikom. Tako imate popoln nadzor nad kakovostjo zraka in delovanjem sistema – kadarkoli, kjerkoli. Popolna prilagodljivost vašemu življenjskemu slogu.

Primeren je za vgradnjo tako v starejše hiše kot v sodobne novogradnje. Montaža je hitra, brez večjih posegov v prostor. dLuft Smart Fresh ponuja kar 97-odstotno energetsko učinkovitost, kar lahko pomeni do 30 odstotkov letnega prihranka energije. Povprečna mesečna poraba elektrike znaša le približno en evro.

Na voljo je tudi ionizator zraka, ki ga lahko po želji dodate k prezračevalni napravi dLuft. Posebej primeren je za alergike in osebe s težavami z dihali, saj dodatno izboljša čistost zraka v vašem domu. S tehnologijo negativnih ionov učinkovito odstranjuje škodljive delce, alergene in neprijetne vonjave ter ustvarja sveže in prijetno bivalno okolje. Svežina, zdravje in udobje – vsak dan, vse leto.

Foto: dLuft Slovenski proizvajalec z zanesljivo podporo

Napredna tehnologija, estetski dizajn

Tiho delovanje in preprosta montaža

Primerno za novogradnje in obnove

Opcija ionizatorja zraka za dodatno čistost zraka

Poletje je pred vrati – ravno prav, da poskrbite za svežino v svojem domu. dLuft ponuja do 60 odstotkov popusta na izbrane sisteme, a je akcija časovno omejena, zato ne odlašajte.

Prezračevalni sistemi dLuft uporabljajo filtre F7, ki so v industriji prezračevalnih sistemov znani kot visoko učinkovit filtri, ki odstranjuje drobne delce, kot so cvetni prah, pepel, cementni prah in tobačni dim, ter so še posebej priporočljivi za alergike in ljudi z dihalnimi težavami.

Mnenje stranke – Sabina, Notranje Gorice (2024) "Pred vgradnjo rekuperacijskih naprav smo se doma pogosto soočali z zatohlim zrakom, še posebej, kadar nas nekaj dni ni bilo doma, saj smo veliko na poti. Poleg tega smo imeli težave z vlago, ki se je v določenih delih hiše začela kazati tudi kot plesen. Hiša meri približno 100 m² in ker zaradi večjih posegov nismo želeli centralnega sistema, smo se odločili za lokalne naprave, katerih vgradnja je hitra in enostavna. Ekipa dLuft nam je jeseni 2024 vgradila štiri dLuft Smart Fresh naprave in en kopalniški ventilator. Že po nekaj tednih so bili učinki zelo opazni – zrak je veliko bolj svež, vlage praktično ni več, in kar je najpomembneje, plesni ni več zaslediti. Všeč mi je tudi, da naprave delujejo tiho in diskretno, obenem pa skrbijo za prijetno in zdravo bivalno okolje. Z izbiro sem izjemno zadovoljna!"