Svetovni dan spanja, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Dajmo prednost zdravemu spanju. Spanje je namreč poleg zdrave prehrane in telesne dejavnosti steber zdravja, neurejeno pa lahko predstavlja tveganje. Za vse motnje spanja, tudi za kronično nespečnost, sta pomembni zgodnje prepoznavanje in ustrezno zdravljenje, opozarja NIJZ.

"Spanje je pomemben steber uravnavanja telesnega in duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. Dobro spanje je vir dobrega počutja in temelj zdravega načina življenja ter varnosti pri delu in v prometu. Raziskave potrjujejo, da vpliva na budnost in energijsko bilanco, pozornost, uravnavanje vedenja, čustvovanja in razpoloženja," so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Spanje pomembno vpliva na višje možganske funkcije, predvsem na kognitivno delovanje, vključno s sposobnostjo za učenje novih vsebin vse življenje. Vpliva na pridobivanje in ohranjanje gibalnih sposobnosti ter znanj, besedišča, pomnjenje ter sprejemanje logičnih odločitev in dobrih izbir. Otroci in mladostniki potrebujejo več spanja, odrasli od sedem do devet ur na noč. Tako spanje po navedbah NIJZ ustvari dovolj energije za vse dnevne dejavnosti in omogoča budnost ves dan.

Urejeno spanje med drugim zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, izboljšuje imunsko odpornost, zmanjšuje pogostost simptomov depresije in anksioznosti ter tveganje za demenco. Foto: Shutterstock

Svetovna zveza za spanje letos posebno pozornost namenja kronični nespečnosti, ki je najpogostejša motnja spanja. Raziskave kažejo, da je ta povezana z manjšo varnostjo in produktivnostjo na delovnem mestu in posledično z veliko izgubo letnega BDP na svetovni ravni.