Kako naj otroci ob vrnitvi v šolo poskrbijo za primeren spanec in počitek?

Pomanjkanje spanja lahko vpliva na zbranost otroka, njegove odločitve in počutje, zato je pomembno, da ob koncu počitnic poskrbimo za zdrave spalne navade. "Poskusi vsake tri noči zaspati 15 minut prej in zjutraj tudi vstati 15 minut prej, dokler ne ujameš šolskega urnika," svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Otrokom in mladostnikom na NIJZ priporočajo, da odložijo elektronske naprave vsaj 30 minut pred začetkom uspavanja, saj te motijo uspavanje in spanje. Čas pred spanjem naj namenijo sproščanju (branje, poslušanje glasbe). Čim več časa, še posebej zjutraj, naj preživijo zunaj.

"Dnevna svetloba, zunaj ali znotraj, pomaga, da se počutiš buden. Hkrati poskrbi, da si čez dan telesno dejaven vsaj eno uro, kar prispeva k boljšemu spanju," šolarjem svetujejo na NIJZ. Pomembno je tudi, da spanju namenijo dovolj časa. Za mladostnike stare do 13 let je priporočljivo, da spijo od devet do 11 ur, za starejše pa od osem do deset ur.

Rutina za vse dni v tednu

Mladostniki se pogosto soočajo s pomanjkanjem spanja, saj pogosto odhajajo k počitku pozno, zaradi obveznosti, predvsem šolskih, pa vstajajo zgodaj. K temu izdatno prispeva tudi druženje, zaradi katerega mnogi odhajajo pozno v posteljo, še posebej med konci tedna.

Kljub temu lahko zadostijo potrebam po spanju, če poskrbijo za reden urnik uspavanja in zbujanje vse dni v tednu oziroma za dobro rutino, denimo večerja, osebna higiena, sproščanje. Omejevanje uporabe zaslonov v spalnici, saj modra svetloba, ki jo zasloni oddajajo, moti uspavanje in spanje.

Za boljši spanec je pomembna telesna vadba, zato naj bodo otroci čez dan čim več telesno dejavni, vsaj eno uro vsak dan, vendar ne tik pred spanjem, svetujejo na NIJZ.

Spalnica ali soba naj bo udobna, tiha, mirna in temna, dobro prezračena in ne preveč ogreta (18 do 20 stopinj Celzija), izogibajo naj se prigrizkom ter premajhnim ali preobilnim obrokom pred spanjem. Za zadosten vnos tekočin naj poskrbijo čez dan in ne tik pred spanjem.

Na NIJZ še svetujejo, da se kofeinu, ki je v kavi, nekaterih čajih, osvežilnih in energijskih pijačah ter temni čokoladi, izogibajo vsaj štiri ure pred spanjem.

"Pogovori se o problemih, stvareh, ki te težijo, z osebo, ki ji zaupaš. Obdrži urejen ritem spanja in budnosti cel teden in se izogibaj predolgemu spanju med konci tedna," priporočajo na NIJZ. Ob tem dodajajo, da je treba nujno poskrbeti za dovolj izpostavljanja dnevni svetlobi in se izogibati umetni svetlobi zvečer.