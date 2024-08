Spoznajte pet navad uspešnih učencev

1. Učijo se iz urejenih zapiskov.

Uspešni učenci imajo vedno urejene zvezke oziroma zapiske. V njihovih peresnicah boste zato zagotovo našli različna pisala, barvice, korektor, radirko in označevalce teksta.

Uspešni učenci se s sodelovanjem v šoli že marsičesa naučijo. Foto: Spar

2. Učijo se v primernem prostoru za učenje.

Svojemu šolarju uredite sobo ali vsaj kotiček s pisalno mizo, ki bo primeren za šolsko delo. Prostor, kjer se bo otrok lahko zbrano učil, bral in pisal domače naloge, naj bo miren, svetel in zračen. Pri njegovem opremljanju pa naj sodeluje tudi šolar, saj se mora v njem počutiti dobro. Izbere si lahko na primer podlago za pisalno mizo, lonček za pisala, svinčnike, samolepilne lističe. Lahko prebarva ali poriše del stene ter nanjo obesi tablo za sporočila ali koledar, na katerega si bo zapisoval pomembne datume.

3. So vestni, v šoli pa poslušajo in sodelujejo, zato se veliko naučijo že med predavanji.

Na ta način takoj razjasnijo morebitne nejasnosti, s čimer prihranijo kar nekaj časa pri učenju doma. Ker so vestni, imajo vedno v torbi vse potrebno za šolsko delo: zvezke, učbenike, peresnico, pa tudi pripomočke, kot so šestilo, geotrikotnik in kalkulator. Vse pomembne stvari pa si zapisujejo v beležko, da ne bi česa pozabili.

Za uspeh v šoli so zelo pomembne tudi dobre učne navade. Foto: Spar

4. Imajo dobre učne navade.

Ne le pred testi in spraševanji, uspešni učenci snov ponavljajo sproti. Vsak dan si vzamejo nekaj minut, da preberejo napisano v zvezku, s čimer prihranijo čas pri učenju pred ocenjevanjem. Med učenjem pa si obvezno vzamejo odmor.

Bi radi izvedeli, kako si lahko vaš šolar hitreje zapomni snov? Preberite več o različnih tehnikah učenja.

5. Imajo vzpostavljeno vsakodnevno rutino.

Za uspeh v šoli niso dovolj zgolj dobre učne navade, temveč je potrebna tudi rutina. Šolar naj si pred začetkom šolskega leta izdela urnik, v katerem bo razporedil svoj čas po šoli. Določi naj čas za interesne dejavnosti, domače naloge, učenje, prosti čas, pa tudi čas, ko se bo odpravil spat. Tega urnika naj se potem drži. Da bo vzpostavil rutino, lahko traja nekaj tednov, včasih tudi dlje, vendar se mu bo to obrestovalo.

Prelistajte katalog Vse za šolo in izberite izdelke v bogati ponudbi šolskih potrebščin. Foto: Spar

Po šolske potrebščine v Spar in na SPAR ONLINE

Ali že imate vse, kar potrebuje vaš šolar v novem šolskem letu za uspešno učenje? Preverite, kako se je nakupovanja šolskih potrebščin lotila družinica Lajf z mulci.

V Sparu vas tudi letos čaka široka ponudba šolskih potrebščin po neverjetnih cenah! Prelistajte Sparov spletni katalog Vse za šolo in si oglejte pestro ponudbo šolskih torb in nahrbtnikov, zvezkov, map, peresnic, ravnil, šestil, kalkulatorjev, pripomočkov za ustvarjanje, copat in vseh ostalih šolskih potrebščin! Da bo nakupovanje lažje in hitrejše, pa lahko nakup opravite kar prek spleta. V spletni trgovini SPAR ONLINE izbirajte med široko ponudbo šolskih potrebščin za vse triade. Z le nekaj kliki izberite izdelke, Spar pa vam jih bo dostavil na dom.

Ponudba izdelkov traja kar do 3. septembra 2024!

Osvojite torbo s šolskimi potrebščinami! Z nekaj sreče lahko dobite šolsko torbo, polno šolskih potrebščin! Sodelujte v Sparovi nagradni igri na Facebooku, odgovorite na nagradno vprašanje in stisnite pesti, da vam bo žreb naklonjen. Srečno!

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.