Ali je mogoče dojenčka naučiti, da bo spal vso noč? #video

"V prvem letu življenja se pri otroku dogajajo izrazite preureditve spanja, je v oddaji Jutro na Planetu pojasnila dr. Barbara Gnidovec Stražišar, specialistka otroške nevrologije, ki se že več kot 20 let ukvarja s spanjem in preučuje spanje predvsem pri otrocih.

Pri dojenčkih je spalni cikel dolg le od 50 do 60 minut

"V tem obdobju se spalni cikel še razvija, povsem normalno je, da je pri dojenčkih dolg od 50 do 60 minut," je poudarila. To pomeni, da gre otrok v slabi uri skozi obdobja lahnega spanja, globokega spanja in spanja, v katerem sanja, nato pa se prebudi.

Foto: Getty Images

Seveda pa je težava, da za to prebujanje običajno izve celotna otrokova družina. "Do konca prvega leta starosti moramo otroku pomagati, da se priuči pravilnih povezav s spanjem, s tem pa bo sam zmogel prehod iz enega spalnega cikla v drugega, ne da bi pri tem moral koga priklicati," je pojasnila dr. Gnidovec Stražišarjeva.

Prekinjanje povezave med hranjenjem in spanjem

Kako to storiti? "Priporočljivo je, da že v drugi polovici prvega leta starosti, ko začne otrok sprejemati ostalo hrano, začenjamo prekinjati povezavo med dojenjem oziroma hranjenjem in spanjem," je povedala strokovnjakinja, "takrat je že čas, da damo otroku priložnost, da se v postelji sam uspava, da ga torej vanjo polagamo še budnega. Tako mu pomagamo vzpostaviti primernejše povezave s spanjem."

