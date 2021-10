Petinštiridesetletna Mija Cerar je ponosna mamica 12 otrok, je pa tudi prostovoljna gasilka in gradbenica po duši in srcu. A četudi je mislila, da ne bo imela več otrok, jo je presenetila 13. nosečnost.

Mija Cerar z možem Francijem živi v Lukovici. Njen najstarejši sin je star 25 let, najmlajša hči pa je stara dve leti. Največja razlika med otroki je štiri leta. Od kod želja po tako veliki družini?

"Pri meni doma je bilo pet otrok, v moževi družini je bilo pet otrok. Sama sem si vedno želela večjo družino."

Če mislite, da je vaše jutro razburljivo, glasno, le kako je potem pri Miji doma? "Zelo pestro. Videti je kot v filmu Količinski popust. Otroci tekajo naokoli, a so zelo samostojni. Oblečem samo najmlajšo hči, sin, ki je star štiri leta, sploh ne želi, da mu pomagam. Moji otroci so zelo samostojni."

Mija Cerar je gradbenica in želi na svoje otroke prenesti vodilo, da je treba uporabiti svoje roke in delati. Za gradbeništvo jo je navdušil njen oče, ki je bil zidar. "Otroci smo mu pomagali zidati. Kot najmlajši mi je govoril, da tega dela ne zmorem, in te besede imam še danes v glavi. Takrat sem bila jezna nanj in sem ves čas govorila, da mu bom enkrat dokazala, da zmorem. Mislim, da je danes zelo ponosen name."

Mija je tudi prostovoljna gasilka, doma kuha in peče. V studiu je Mija delila veselo novico: "Pri nas pričakujemo 13. otroka. Sem vesela, a tega z možem nisva načrtovala. Ker sem stara 45 let, sem mislila, da sem že v menopavzi. Medtem ko sem delala na strehi, se mi je zvrtelo, kar je bilo drugače od prejšnjih dni. Nato sem opravila test, ki je pokazal nosečnost."

Mija je tudi glasbenica. Uresničila je svojo otroško željo in postala pevka.