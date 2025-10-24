Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Petek, 24. 10. 2025, 9.30

21 minut

Podjetnica Petra Parovel pričakuje še eno deklico

Petra Parovel | Da z možem pričakujeta drugega otroka, je Petra Parovel sporočila julija letos. | Foto Mediaspeed

Da z možem pričakujeta drugega otroka, je Petra Parovel sporočila julija letos.

Foto: Mediaspeed

Lastnica blagovne znamke oblačil SWY Petra Parovel in njen partner Mitja se bosta kmalu razveselila rojstva še ene deklice. Spol drugega otroka je razkrila njuna prvorojenka.

"Kmalu bom razkrila, kar mama skriva v trebuščku. Komaj čakam, da se bova igrala, smejala in skupaj nagajala tatiju in mami. Obljubim, da ga bom naučila vseh svojih vragolij. Vsi že nestrpno čakamo, da ga spoznamo, kajne?" je v prikupnem posnetku, ki ga je slovenska podjetnica delila na svojih družbenih omrežjih, dejala njena šestletna hči Emili.

Dojenčka bo "imela najraje na svetu"

Po besedah "v maminem trebuščku se skriva ..." je deklica, sicer skrita za avtomobil, izvedla vragolijo in pred goste najprej poslala njihovo psičko, ki je imela okrog ovratnice zavezane balone v beli barvi. "Malo sem vas nahecala. Ampak veste kaj? Čisto vseeno mi je, ali bo fantek ali punčka. Ker ga bom imela najraje na svetu, tako kot imam mamo in tatija," je nadaljevala, nato pa prišla izza avtomobila in v rokah prinesla rožnate balone, s čimer je naznanila, da bo dobila mlajšo sestrico.

"Med pobiranjem oljk se lahko naredi tudi to. Da ni vse klasično, kot je ponavadi na Instagramu," pa je v zapisu pod posnetkom, v katerem je navedla, da deklico že nestrpno pričakujejo, dodala Petra Parovel.

Da z možem pričakujeta drugega otroka, je podjetnica in lastnica blagovne znamke oblačil SWY sicer sporočila julija letos.

