Na prodaj skrivnostni črni diamant: je padel iz vesolja? #video

3. februarja se začenja dražba, na kateri bo dražbena hiša Sotheby's ponudila prav posebno dragocenost: kar 555-karatni črni diamant.

Ta dragi kamen nosi ime Enigma, saj si strokovnjaki glede izvora črnih diamantov še vedno niso enotni. "Še vedno je skrivnost, kako so sploh nastali, saj smo jih do zdaj našli izjemno malo," je za Reuters povedal geolog Aaron Celestian, "nedvomno pa je Enigma fantastičen primerek."

"Črni diamanti bi lahko nastali globoko v notranjosti Zemlje, veliko globlje kot 'običajni' diamanti," je še pojasnil, "po drugih teorijah so nastali na krajih, kjer so v zemljo trčili veliki meteoriti, obstajajo pa tudi predpostavke, da so pravzaprav nastali v vesolju in padli na Zemljo. Ne vemo torej zagotovo, kako so nastali."

Foto: Reuters

Do zdaj so črne diamante našli le v Braziliji in Centralnoafriški republiki, ni pa znano, iz katere od teh dveh držav prihaja Enigma. Dozdajšnji lastnik je ta diamant imel zadnjih dvajset let, njegova zgodovina pred tem pa ni znana.

Pri Sotheby's ocenjujejo, da bi za Enigmo lahko iztržili od štiri do sedem milijonov dolarjev.

