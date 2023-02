Josep Borrell ob obletnici ruske invazije: Sankcije delujejo kot počasen strup

Rusija je 24. februarja 2022 začela obsežno vojaško invazijo na sosednjo Ukrajino. Od takrat so Evropska unija in njeni mednarodni zavezniki odločno podprli vlado v Kijevu. Ta podpora je privedla do obsežne finančne in druge pomoči, dobav orožja Ukrajini, sankcij proti Moskvi in dodelitve statusa kandidatke EU Ukrajini in Moldaviji. Foto: R. K.