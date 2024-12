Putinova zvijača: tako Rusi na skrivaj uvažajo zahodno orožje

Kljub zahodnim sankcijam naj bi ruski ostrostrelci prejeli na tisoče na Zahodu izdelanih pušk in pripadajočega streliva. To očitno omogočajo podjetja v tretjih državah, ki opravljajo nakupe za Putinove vojake.

Raziskava več evropskih medijev, vključno z neodvisno rusko preiskovalno platformo The Insider, je izsledila poti orožja z Zahoda v Rusijo. Ključne pri uvažanju zahodnega orožja so vmesne države, kot so Armenija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan in Uzbekistan, ki delujejo kot vmesna postaja, piše nemški medij t-online.

Orožje zahodnih znamk na ruskem sejmu orožja

Zanje ne veljajo sankcije, s katerimi se sooča Rusija. Češka mreža Investigace.cz poroča, da je bilo na ruskem sejmu orožja razstavljenih na desetine zahodnih znamk. Nekaterim so odstranili logotip, predstavili pa so orožje.

Septembra 2024 naj bi bilo na rusko okupiranem polotoku Krim med ruskimi vojaki tekmovanje ostrostrelcev. 21 naj bi jih uporabljalo specialne puške iz Velike Britanije, ZDA in Avstrije. Več blogerjev in udeležencev je objavilo slike tekmovanja, nekateri pa so ponudili tudi puške v prodajo, poroča The Insider. Toda od kod prihaja orožje?

Naraščanje uvoza orožja v vmesne države

Raziskovalci so med drugim našli podjetje Edelweiss v Kirgiziji. Po poročilu ima dva certifikata, ki dokazujeta skladnost s predpisi EU. Iz davčnih dokumentov naj bi bilo razvidno, da je podjetje od začetka vojne plačalo bistveno več davkov, kar nakazuje večjo prodajo.

Uvoz orožja v Armeniji, Gruziji, Kazahstanu in Kirgizistanu se je v treh letih povečal za 150 odstotkov: z 19.556 kosov orožja leta 2020 na 53.211 leta 2023. Izvoz pušk in šibrenic oziroma šibrovk iz Italije v Armenijo se je na primer povečal z 68 pušk leta 2019 na 1.862 leta 2023. To dokazujejo podatki Združenih narodov.

Italijansko podjetje z ruskimi povezavami

Od leta 2022 se je uvoz italijanskega orožja v Kirgizistan močno povečal. Gruzija je leta 2022 od ZDA kupila desetkrat več orožja kot leto prej. Turčija je leta 2019 Gruziji dostavila skoraj 800 kosov orožja, lani jih je bilo po podatkih Združenih narodov 18.843.

Znani proizvajalec orožja Beretta naj bi imela skupno podjetje z ruskim trgovcem z orožjem Mihailom Hubutijo in njegovimi podjetji. Foto: Guliverimage

Eden največjih dobaviteljev pušk iz Evrope naj bi bil Beretta, veliki italijanski proizvajalec orožja, registriran v Luksemburgu. Vstopila naj bi v skupno podjetje z ruskim trgovcem z orožjem Mihailom Hubutijo in njegovimi podjetji. ZDA so ga uvrstile na seznam sankcij, EU pa ne. Beretta naj bi bila še vedno največji delničar v skupnem podjetju s Hubutijo.

V Rusijo prihaja tudi ameriško orožje

Orožje naj bi v Rusijo prihajalo tudi po obvozih iz ZDA. Neki trgovec naj bi v Kazahstan dostavil 53 pušk. Po raziskavi so se nekatere puške nato pojavile v Rusiji. Povezave naj bi tekle tudi v Nemčijo. Solastnik nemškega orožarskega podjetja naj bi bil v odličnih odnosih s Hubutijo, tudi kot solastnik skupnega holdinga z Beretto.

Nemško podjetje naj uradno ne bi dobavljalo orožja Rusiji, temveč Kazahstanu. To naj bi vključevalo 176 karabink znamke Blaser. Po poročilu so bili prodani kazahstanskemu podjetju, ki lahko poskrbi za nadaljnjo dostavo v Rusijo.

Novinar pod krinko razkrije povezave

Kot piše t-online, je to kazahstansko podjetje pod drobnogled vzela raziskovalna mreža Correctiv. Novinar pod krinko je spraševal, ali bi bilo mogoče eno od pušk kupiti in jo pripeljati v Rusijo. "Nakup ni težava," je odgovoril prodajalec. Kaj pa prevoz v Rusijo? "Težko, a izvedljivo."