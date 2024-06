Je to ameriški udarec, ki bo zatresel Rusijo?

ZDA so v sredo naznanile vrsto novih sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Te bodo vključevale več kot 300 posameznikov in organizacij v Rusij ter tudi v državah, kot so Kitajska, Turčija in Združeni arabski emirati. Poleg novih sankcij ameriško ministrstvo za finance razširja tudi svojo opredelitev ruske vojaškoindustrijske baze. Zaradi novih sankcij ZDA se je na največji ruski borzi v Moskvi ustavilo trgovanje z dolarjem in evrom.

Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je pojasnila, da so novi ukrepi namenjeni oteževanju dobav iz tretjih držav v Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povečanje tveganja za ruske finančne institucije

"Povečujemo tveganje za finančne institucije, ki se ukvarjajo z ruskim vojnim gospodarstvom, odpravljamo poti za izogibanje in zmanjšujemo ruske možnosti za izkoriščanje dostopa do tuje tehnologije, opreme, programske opreme ter storitev informacijske tehnologije," je dodala.

Na posodobljeni seznam sankcij so ZDA med drugim uvrstile moskovsko borzo in več njenih hčerinskih družb.

Odziv ruske centralne banke in moskovske borze



"Zaradi uvedbe omejevalnih ukrepov Združenih držav Amerike proti moskovski borzni skupini sta borzno trgovanje in poravnave dobavljivih instrumentov v ameriških dolarjih in evrih začasno ustavljena," je sporočila ruska centralna banka.



Dodala je, da bo za določitev uradnih menjalnih tečajev za dolar in evro uporabila podatke o trgovanju na prostem trgu. Banka je kljub državnemu prazniku v Rusiji pohitela z izjavo, da bi ljudi prepričala, da so njihove bančne vloge v dolarjih in evrih varne. "Podjetja in posamezniki lahko še naprej kupujejo in prodajajo ameriške dolarje in evre prek ruskih bank. Vsa sredstva v ameriških dolarjih in evrih na računih ter depozitih državljanov in podjetij ostajajo varna," so sporočili.



Moskovska borza, največja ruska borza, je prav tako sporočila, da bo prenehala trgovanje z delnicami in trgovanje na denarnem trgu, poravnano v dolarjih in evrih.



Vir: Reuters

Razširitev opredelitve ruske vojaškoindustrijske baze

Poleg novih sankcij ameriško ministrstvo za finance razširja svojo opredelitev ruske vojaškoindustrijske baze. Do zdaj so sankcije proti tujim bankam uvajali le zaradi podpiranja ruske obrambne industrije, po novem pa lahko sankcije doletijo tudi tuje finančne ustanove zaradi transakcij s katerokoli pravno ali fizično osebo pod sankcijami ali ruskimi bankami, kot sta VTB ali Sberbank. Seznam izpostavljenih tarč se je povečal z več kot tisoč na približno 4500.

Tvit, ki naj bi prikazoval vrste pred menjalnico danes zjutraj v Sank Peterburgu:

RUBLE IS COLLAPSING



⚡️⚡️⚡️ In St. Petersburg, Russia lines are forming at money changers after the news broke about the new US sanctions that caused the suspension of currency trading on the Moscow Exchange.



👉 The Ruble is going bust!! pic.twitter.com/Im8oLbx7n7 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 12, 2024

Washington omejuje tudi zagotavljanje storitev informacijske tehnologije in določene programske podpore osebam v Rusiji.

Sankcije naj bi ruski izvoz zmanjšale za 90 milijard dolarjev

Najnovejše sankcije vplivajo na več kot 90 oseb in organizacij na Kitajskem, v Južni Afriki, Turčiji ter Združenih arabskih emiratih, ki so po obtožbah ZDA s pomočjo blaga in storitev omogočile nadaljevanje vojne in rusko izogibanje sankcijam.

⚡️⚡️⚡️ Russia’s RosBank is preventing clients from logging in.



Russian banks are trying to prevent people from withdrawing all of their savings.



Russian banks hope to avert bank runs as people are lining up.



US’ new sanctions are killing the Ruble.



👉 Ruble is going to hell. pic.twitter.com/Hq0wbkUp7C — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 13, 2024

Neimenovani visoki uradnik ameriške vlade je v sredo novinarjem povedal, da so sankcije do zdaj svetovni izvoz v Rusijo zmanjšale za 90 milijard dolarjev, izvoz iz ZDA v Rusijo pa se je praktično ustavil za vse razen za nekatere medicinske izdelke, še navaja AFP.