Hudi ruski napadi na Ukrajino. Dvignila so se tudi Natova letala.

Po tem, ko je Rusija v sredo sprožila zračni napad na Kijev, so v zrak poletela tudi letala zveze Nato, da bi zaščitila zračni prostor Poljske, je na družbenem omrežju X sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil.

Ruske sile so v noči na sredo in v sredo zgodaj zjutraj z raketami napadle več ukrajinskih mest. V ukrajinskem glavnem mestu Kijev se je po poročanju medijev slišalo več eksplozij. Kijevske vojaške oblasti trdijo, da je njihova zračna obramba prestregla vse ruske izstrelke, a so padli ostanki povzročili nekaj škode.

Padajoči ostanki ruskih letalnikov, izstrelkov in raket

V regiji Kijev je padli ostanek izstrelka poškodoval nogo enemu človeku. Zaradi padlih ostankov je med drugim izbruhnil požar v industrijskem objektu v kijevski regiji, piše Kyiv Independent.

Tarča ruskih napadov je bilo tudi najpomembnejše ukrajinsko črnomorsko pristanišče Odesa. Eksplozije so se v mestu začele dogajati ob 5. uri.

Rusi nad Ukrajino poslali zlasti drone

Kot trdijo Ukrajinci, je njihova obramba je sestrelila vseh 24 brezpilotnih letalnikov tipa šahed, ki jih je izstrelila Rusija, in tudi eno balistično raketo kinžal. Ukrajinci naj bi sestrelili tudi štiri manevrirne izstrelke.

Rusija naj bi izstrelila tudi balistično raketo iskander, vendar letalske sile niso poročale, da so jo prestregle, še piše Kyiv Independent.