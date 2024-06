Tri ruske ladje in jedrska podmornica naj bi v sredo prispele na Kubo, kjer se bodo začele velike vojaške vaje, ki naj bi trajale vse do jeseni, so razkrili ameriški vojaški uradniki. Čeprav vaje naj ne bi predstavljale grožnje ZDA, ruska plovila že več dni budno spremlja ameriška mornarica.

Ruske vojaške ladje naj bi v Havano prispele v sredo in tam ostale do prihodnjega ponedeljka, ko naj bi se končale vojaške vaje, ki naj bi potekale tako na morju kot v zraku, je sporočilo kubansko zunanje ministrstvo. Ameriški uradnik je dopisniku za nacionalno varnost CBS News povedal, da je ameriška obveščevalna skupnost ocenila, da na ruski jedrski podmornici, ki spremlja vojaške ladje, ni jedrskega orožja.

"Nič ne kaže na to in ne pričakujemo, da bi bilo na teh vajah ali na teh plovilih uporabljeno jedrsko orožje," je že prejšnji teden za CBS News povedal višji predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby.

Katere ruske ladje prihajajo na Kubo?

Po navedbah kubanskega zunanjega ministrstva na otok prihajajo tri ruske ladje: fregata Admiral Gorškov, naftni tanker in reševalni vlačilec. Te tri ladje pa po podatkih ameriške vojske očitno spremlja tudi ruska jedrska podmornica.

Rusija bo na vojaških vajah uporabila fregato Admiral Gorškov za testiranje svojih hiperzvočnih križarskih raket Cirkon, ki lahko nosijo tudi jedrske konice, poroča tiskovna agencija Reuters.

Russian Navy combatants are escorted by NATO Forces north of Cuba.

🇺🇸/🇨🇦/🇫🇷 warships are following the 🇷🇺 group.

Canada Navy 'HMCS Margaret Brooke' will conduct a scheduled port visit to Havana from June 14 to 17, 2024. pic.twitter.com/AvbjAVQS9y — JR2 (@JanR210) June 11, 2024

Ruske ladje so se danes obali Floride približale na vsega 40 kilometrov, na družbenih omrežjih pa so se pojavile tudi fotografije, ki so jih posneli potniki na križarskih ladjah, ki so tam izjemno priljubljene.

Po informacijah ameriške vojske rusko podmornico spremljajo dva ameriška rušilca ​​in dve manjši ladji, ki za sabo vlečeta sonarno opremo, trem ruskim ladjam pa sledita rušilec in plovilo ameriške obalne straže.

Fregata Admiral Gorškov in podmornica sta v Atlantiku izvajali vaje, ki so simulirale raketni napad na sovražne ladje, je v torek sporočilo rusko obrambno ministrstvo. To je objavilo tudi posnetek vaj:

Prihod ladij v Havano naj bi po informacijah kubanskega zunanjega ministrstva napovedali z 21 izstreljenimi salvami z ene od ruskih ladij, po prihodu pa naj bi se začele izvajati zračne in pomorske vaje na Karibih, v katerih naj bi sodelovali tudi bombniki dolgega dosega. Vaje naj bi potekale poleti in vse do jeseni, ko bo velika pomorska vaja.

Po Kubi naj bi se Rusi odpravili proti Venezueli

"Očitno s tem sporočajo svoje nezadovoljstvo z našo pomočjo Ukrajini," je dejal Kirby in dodal: "Vaje bomo opazovali, jih spremljali, niso nas presenetile ... Ampak ne predvidevamo in ne pričakujemo kakršnekoli neposredne grožnje ameriški nacionalni varnosti, varnosti v karibski regiji ali kjerkoli drugje."

Ameriška uradnika sta v torek dejala, da naj bi se ruske ladje po Kubi odpravile v Venezuelo, vendar ni jasno, ali ju bo tudi na tej poti spremljala ruska jedrska podmornica.