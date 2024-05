Rusija je ponoči začela kopensko ofenzivo v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine, so danes sporočili iz ukrajinskega obrambnega ministrstva. Ob približno 2. uri po srednjeevropskem času so ruske sile skušale prebiti ukrajinske obrambne linije. Ukrajinske sile so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napad odbile. Spopadi se nadaljujejo.

Visok ukrajinski vojaški vir je po navedbah AFP sporočil, da so ruske sile v Ukrajini napredovale za en kilometer in da poskušajo ustvariti varovalni pas, da bi preprečile napade na rusko ozemlje.

🇷🇺🇺🇦 Zelensky confirmed the start of the #Russian offensive in Kharkov.



▪️The drug addict also said that the #Ukrainian command “knew about the impending offensive.”

▪️He didn't explain the emergency evacuation of the population of Volchansk and nearby settlements. pic.twitter.com/5gU06pBPB8 — Иван ☦ (@lll_Tatarinov_H) May 10, 2024

Vodja uprave proruske regije Harkov Vitalij Gančev je na Telegramu sporočil, da spopadi potekajo na več delih frontne črte, tudi na območjih ob meji z Rusijo. Gančev prosi prebivalce teh območij, naj bodo previdni in naj ne zapuščajo zaklonišč, če ni nujno.

Rusija je izvedla tudi zračne napade na obmejno območje, navaja AFP.

NORTHERN OFFENSIVE IS IN !!!



🇷🇺💪 MASSIVE STRIKES DESTROY WEAPON-SUPPLYING BRIDGE FOR UKRAINIAN ARMY (top video) as Russian forces pin down enemy's cannon fodder during shock East Ukraine's offensive, taking control of yet another village, Pylnaya (see map), between Belgorod… pic.twitter.com/2nTLni12TW — DAVID Z (@SMO_VZ) May 10, 2024

Ukrajinska vojska je konec leta 2022 iz večine regije Harkov uspela izriniti ruske sile, vendar je Moskva ob pomanjkanju orožja in vojakov na ukrajinski strani ponovno začela ofenzivo.

Zelenski po preprečenem atentatu odpustil šefa telesnih stražarjev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek odpustil šefa svojih telesnih stražarjev Sergija Ruda, potem ko je ukrajinska obveščevalna služba SBU ta teden sporočila, da je preprečila poskus atentata na prvega moža Ukrajine in v zvezi s tem pridržala dva pripadnika službe državne varnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

V odloku, s katerim je Zelenski razrešil Ruda, razlog za zamenjavo sicer ni naveden. Sedeminštiridesetletni Rud je oddelek, ki skrbi za osebno varnost ukrajinskega predsednika, drugih visokih predstavnikov in njihovih družin, vodil od leta 2019.

SBU je pred tem v torek sporočila, da je pridržala dva pripadnika ukrajinske službe državne varnosti, ki naj bi v sodelovanju z Moskvo načrtovala umor Zelenskega in več drugih visokih predstavnikov ukrajinskega vojaškega in političnega vodstva. Razbili naj bi tudi mrežo ruskih agentov in pridržali dva ukrajinska polkovnika, ki naj bi Rusiji posredovala zaupne informacije.

V Kijevu trdijo, da je bil Zelenski od začetka ruske invazije na Ukrajino že večkrat tarča operacij ruskih obveščevalnih služb.

Na Poljskem so denimo aprila aretirali moškega, osumljenega stikov z ruskimi obveščevalci in pomoči pri pripravi atentata na ukrajinskega predsednika. Pred tem je SBU avgusta lani sporočila, da so aretirali žensko, ki je skušala odkriti podrobnosti o potovanjih Zelenskega zunaj Kijeva.