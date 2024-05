Putin ob dnevu zmage: Rusija je vedno v stanju bojne pripravljenosti #video #foto

Rusija bo storila vse, da se izogne ​​spopadu svetovnih sil, a hkrati ne bo dovolila, da bi jo kdo ogrožal, je v kratkem govoru dejal ruski predsednik Putin.

Foto: Reuters

✈️ #RussianKnights & #Strizhi aeroabtic teams of the Russian Air Force participated in the #Victory Parade, flew over #Kremlin & #RedSquare in close formation



The Russian tricolour was painted across Moscow’s skies in honour of #VictoryDay#Victory79 pic.twitter.com/isc48SFz5Y — Russia 🇷🇺 (@Russia) May 9, 2024

Razkazovanje moči

Rdeči trg je preplavilo okoli devet tisoč vojakov, specialne enote in 70 vrst težkega ruskega orožja, poroča Reuters, medtem ko je obrambni minister Sergej Šojgu povedal, da parada poteka vzporedno v več mestih in bo na ogled skupno dvesto tisoč vojakov in 2.500 vrst orožja.

Foto: Reuters

"Dan zmage združuje vse generacije," je še dejal Putin. "Gremo naprej, opirajoč se na našo stoletno tradicijo. Prepričani smo, da bomo skupaj zagotovili svobodno in varno prihodnost Rusije," je dejal in za pogum pohvalil enote, ki se borijo v Ukrajini, Zahod pa okrcal in ga obtožil, da "podpihuje regionalne konflikte, medetnične in medverske spore ter poskuša zadržati suverena in neodvisna središča globalnega razvoja."

V Moskvi je danes snežilo:

It's snowing in Moscow. Through the Blizzard: For the first time in history, the Victory Parade takes place under the snow.



https://t.co/JOfYpqKqjc pic.twitter.com/HxK2oSzUzC — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 9, 2024

Foto: Reuters Foto: Reuters

Na parado niso povabili veleposlanikov držav, za katere Rusija meni, da so sovražne, je povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zakharova. "Povabljeni niso bili od leta 2022, ker režimi v teh državah vodijo sovražno politiko," je Zakharova dejala za agencijo TASS.

Foto: Reuters

Potem ko je pozval k minuti molka, je Putin končal z besedami: "Za Rusijo! Za zmago! Hura!" Na tisoče vojakov je odgovorilo s trikratnim glasnim vzklikom.