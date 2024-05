Kakšen rekord, ukrajinski dron preletel 1.500 kilometrov in napadel rusko rafinerijo

Napad na rafinerijo v republiki Baškortostan je bil delo ukrajinske varnostne službe SBU, je dejal ukrajinski uradnik in pojasnil, da je dron skupno preletel kar 1.500 kilometrov. Hkrati je potrdil tudi napade na dve skladišči nafte v regiji Krasnodar na jugu Rusije.

💥 Russia: Ukrainian drone struck the massive Gazprom NefteKhim Salavat oil refining and petrochemical production complex in the occupied Republic of Bashkortostan, nearly 1,500km from Ukraine. pic.twitter.com/7D0g0Nk32C