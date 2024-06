Incident v kraju Šebekino, ki je od ruske meje z Ukrajino oddaljen le okrog sedem kilometrov, se je po poročanju več virov, med drugim neodvisnega Moscow Times in lokalnih oblasti (vir), zgodil v ponedeljek.

Eksplozija protipehotne mine, ki jo je, potem ko se ji je preveč približal kljub predhodnemu opozorilu, da ta vrsta mine zazna gibanje že na razdalji nekaj metrov, sprožil eden od prisotnih ruskih vojakov, je poškodovala štiri osebe, ob sprožitelju orožja še dva vojaka in snemalca televizije Rusija-1 Jaroslava Borisova.

Poškodovanemu snemalcu televizijskega kanala Rusija-1 so globoke rane, ki jih je povzročil šrapnel, za prvo silo zakrpali tudi z uporabo lepilnega traku. Foto: posnetek zaslona

Snemalec je bil po navedbah lokalnih oblasti zelo hudo poškodovan, saj je zaradi šrapnela utrpel več globokih ran na trupu in ramenih.

Videoposnetek dogodka, ki prikazuje tudi rokovanje z eno od deaktiviranih min:

And here is yesterday’s video of an idiot Russian propagandist who managed to blow up on a mine in Shebekino, Belgorod region. pic.twitter.com/CiASpisHUn