Trump je Muska za vodenje urada Doge pooblastil za nalogo, da odkrije nepotrebno porabo sredstev in korupcijo znotraj zvezne vlade in mu predlaga ukrepe.

Musk je med drugim danes že izjavil, da bodo zaprli Agencijo za mednarodno pomoč (Usaid), ki po svetu financira številne humanitarne in druge projekte v vrednosti več deset milijard dolarjev na leto. Ameriška televizija CNN poroča, da so danes zaposlenim pri Usaidu onemogočili prihod na delovna mesta.

Vodenje agencije bo po lastnih navedbah prevzel novi državni sekretar Marco Rubio, ki se mudi na obisku v Salvadorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sem vršilec dolžnosti direktorja Usaida," je v pogovoru z novinarji dejal Rubio, ki je kot senator podpiral pomoč za tujino. Dodal je, da se bodo številne dejavnosti agencije pod njegovim vodstvom nadaljevale, vendar jo je obtožil, da deluje, kot da bi bila "neodvisna nevladna organizacija".

"V mnogih primerih je Usaid vključen v programe, ki so v nasprotju s tem, kar si prizadevamo doseči s svojo nacionalno strategijo," je še dejal Rubio.

Musk zaustavil plačila cerkvenim dobrodelnim organizacijam

"Trenutno v realnem času poteka izkoreninjenje korupcije in potrate," pa je Musk že pred tem zapisal v objavi na omrežju X, katerega lastnik je. Kasneje je dodal, da zaustavljajo tudi plačila različnim cerkvenim dobrodelnim organizacijam, ki jih je označil za nezakonita.

Finančno ministrstvo ZDA prek svojega sistema opravlja plačila za programe pod okriljem zvezne vlade, med drugim izplača šest tisoč milijard dolarjev letno za zvezne pokojnine in zdravstveno varstvo, plače uslužbencem zvezne vlade in drugo.

Trump ga je pohvalil, a mu dal jasno vedeti, kdo je šef

Uslužbenci finančnega ministrstva so se prejšnji teden še upirali Muskovemu dostopu, vendar pa jim po poročanju časnika Washington Post ni uspelo, potem ko je posredoval novi finančni minister Trumpove vlade Scott Bessent.

Trump je medtem v nedeljo pohvalil Muska zaradi domnevnega nižanja stroškov. Priznal je, da se z Muskom včasih ne bosta strinjala o vseh ukrepih, vendar naj bi zelo dobro opravljal svoje delo. Predsednik ZDA je nato danes po navedbah AFP dodal, da Musk odločitev ne more sprejemati samostojno in brez odobritve.

Ameriški analitiki so kmalu po nastopu Trumpove vlade napovedovali, da bo med dvema močnima osebnostma, kot sta Trump in Musk, kmalu prišlo do nepopravljivega trenja, vendar pa televizija MSNBC poroča, da zavezništvo ostaja trdno, ker se lahko Trump z Muskovo pomočjo izogiba odgovornosti za manj priljubljene ukrepe.

Muskovi ljudje na ministrstvih zbirajo podatke

Musk naj bi svoje ljudi že namestil po ameriških ministrstvih z dostopom do podatkov – vključno s podatki o plačah in drugih občutljivih zadevah, do katerih so imeli do zdaj dostop le posebej pooblaščeni uslužbenci.

Demokratska senatorka Elizabeth Warren iz Massachusettsa je ministru Bessentu poslala pismo, v katerem izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da imajo politični operativci dostop do ključnih podatkov, kar po njenih besedah predstavlja sistemsko nevarnost za gospodarstvo.

"Zaskrbljena sem, ker se zdi, da ste kot zelo občutljiv sistem, odgovoren za zasebne podatke milijonov Američanov, in ključno funkcijo vlade predali neizvoljenemu milijarderju in neznanemu številu njegovih nekvalificiranih pajdašev," je zapisala senatorka. Posvarila je, da to med drugim ogroža plačevanje ameriškega dolga in grozi s svetovno finančno krizo.