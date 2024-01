Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse do nedelje boste na Planet 2 lahko spremljali Dirko po Avstraliji, ki velja za enega največjih dogodkov v začetku sezone mednarodnega kolesarskega koledarja. Prva etapa je bila na sporedu včeraj, slavil pa je sotekmovalec Primoža Rogliča pri njegovi novi ekipi BORA- hansgrohe Sam Welsford.

Nova ekipa slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča je zablestela na prvi dirki svetovne serije ob začetku nove sezone. Nemška BORA - hansgrohe je na prvi etapi dirke po Avstraliji izpeljala šprinterski vlak za učbenike in do zmage pripeljala svojega aduta za hitre zaključke Sama Welsforda. Avstralec je slavil svojo šesto zmago v karieri in je tudi prvi nosilec oranžne majice vodilnega. Več v zgornjem videu.

Dirko po Avstraliji lahko v posnetkih na Planet 2 spremljate vsak dan do nedelje od 15. do 17. ure.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.