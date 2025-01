Francoz Bryan Coquard je premagal Nemca Phila Bauhausa v razburljivem zaključku četrte etape kolesarske dirke po Avstraliji, Španec Javier Romo pa je obdržal majico vodilnega na dirki Down Under. Slovenec Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je etapo končal v času zmagovalca na 38. mestu, skupno je 37. (+1:12).

Bryan Coquard (Cofidis) se je pognal proti ciljni črti, potem ko je bil v zadnjem ovinku še na šestem mestu ter mu je uspelo odbiti napade Bauhausa (Bahrain Victorious) v fotofinišu, tretji je bil Ekvadorec Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates).

Romo (Movistar) je obdržal oker majico vodilnega, vendar se je njegova skupna prednost pred Narvaezom zmanjšala na štiri sekunde pred sobotno odločilno peto etapo, ki vključuje dva vzpona na Willunga Hill.

To je bila druga etapna zmaga 32-letnega Coquarda na dirki Down Under, potem ko je leta 2023 zmagal na četrti etapi.

Wow! Bryan Coquard… winning at the WorldTour level again 😍 #TourDownUnder pic.twitter.com/oxa809Hb0v — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) January 24, 2025

"Vedel sem, da je to moja najboljša priložnost za zmago tukaj, in da, to je popoln dan," je dejal Coquard : "Ljubim to državo, zame je popolno, da začnem sezono tukaj, in to je spet dober začetek za ekipo. Svoje izkušnje sem uporabil, ko mi je 300 metrov pred ciljem uspel res dober sprint. Bilo je popolno."

Romo, ki je oblekel majico vodilnega na dirki z zmago v tretji etapi, je končal v skupini, in se veseli, da bo naredil pomemben korak k zmagi na dirki v sobotni 145,7 km potencialno odločilni predzadnji etapi.

"Zelo sem vesel. Današnji cilj je bil ohraniti majico vodilnega in moja ekipa je opravila super delo," je dejal Romo.

