Avstralec Sam Welsford je po dolgem ciljnem sprintu zmagal na uvodni etapi kolesarske dirke Down Under ter podaljšal svoj niz na uvodni dirki svetovne serije v sezoni. Edini slovenski kolesar na dirki Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je za belgijsko ekipo debitiral na 70. mestu v času zmagovalca.

Moštveni kolega Primoža Rogliča Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki je na lanski dirki zmagal na treh etapah, se je pognal v sprint 250 metrov pred ciljem in ugnal britanska kolesarja Matthewa Brennana (Team Visma) in Matthewa Wallsa (Groupama-FDJ).

"To je bil zelo težak sprint. Verjetno sem nekoliko prezgodaj odstopil od Dannyja (Van Poppel, op. STA) in to zadnjo ravnino je bilo izjemno težko nadzorovati. Noge so mi gorele 50 m pred koncem. Bil sem tako pečen, da nisem mogel dvigniti druge roke, ko sem prečkal ciljno črto," je bil po zmagi odkrit 29-letni domačin.

Welsford, ki je Avstralijo popeljal do zmage tudi na ekipnem zasledovanju na pariških olimpijskih igrah, je našel dober položaj za ciljni sprint, tako da je lahko oblekel majico vodilnega po prvi od šestih etap.

Avstralec bo imel štirisekundno prednost pred sredino drugo etapo, dolgo 128,8 kilometra.

Branilec lanske zmage, velški kolesar Stephen Williams (Israel-Premier Tech), je uvodno etapo končal na 23. mestu.

