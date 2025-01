V Tanundi je bil Sam Welsford po 128,8 km najboljši v sprintu glavnine. Edini slovenski predstavnik Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je etapo končal na 38. mestu v času zmagovalca. V skupnem seštevku je z zaostankom 20 sekund na 51. mestu.

Welsford je bil najboljši tudi v prvi etapi dirke tam spodaj in je posledično vodilni v skupnem seštevku. Za 29-letnika iz Subiaca je bila to 11. zmaga v karieri. V sprintu je ugnal Belgijca Arneja Marita (Intermarche-Wanty) in Francoza Bryana Coquarda (Cofidis), v skupnem seštevku pa ima 14 sekund prednosti pred Maritom in Britancem Matthewom Brennanom (Visma-Lease a Bike).

V četrtek bo na sporedu tretja etapa od Norwooda do Uraidle (147,5 km). Trasa bo bolj razgibana in bo z zahtevnejšim klancem Pound Reserve (2,7 km/7,7 %) dobrih šest kilometrov pred ciljem že ponudila priložnost tudi kandidatom za skupno zmago. Prva preizkušnja svetovne serije se bo sicer končala v nedeljo.