Gostilna Pri Črnem Petru bo dobila novega lastnika #video

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali nov del zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru. Če je prejšnji teden v gostilni kraljeval Ibro, bo tokrat zapihal povsem nov veter. Ravno ko so se junaki gostilne navadili na njegov ležerni način vodenja gostilne, bo prišel nov najemnik in nič več ne bo, kot je bilo.

Pitja "na kredo" ne bo več, glasba bo imela tudi nekaj "šlagerskega" pridiha. V gostilni se bo tudi vriskalo in jodlalo, natakarica Sofija bo na željo novega najemnika oblečena v "dirndl", zaradi česar bo še bolj seksi kot običajno.

Novi najemnik Blaž, ki je dolga leta denar služil v Nemčiji, prisega na kolo sreče, zato bo v oddaji nekaj gostov dobilo priložnost poskusiti svojo srečo. Med njimi bo tudi voditeljica Jasna Kuljaj, ki je zadela tečaj jodlanja, in že to soboto boste lahko videli, kako spretna je v tem.

Samo za oddajo Pri Črnem Petru se bo ponovno sestavila priljubljena glasbena skupina Mesečniki, ki bo gledalce razveselila z dvema svojima uspešnicama Santa Californija in Ne reci zbogom mi. Svojo prvo avtorsko pesem Nič ne zgodi se slučajno pa bo v tej oddaji predstavila Janja Ulaga, urednica in voditeljica na Radiu Veseljak. Za odlično glasbo v oddaji bodo skrbeli še ansambel Azalea, Vesele Štajerke, ansambel Bitenc, Jodl Expres in Črna mačka.

