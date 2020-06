Ena žlahtna štorija ponovno na Planetu

Na Planet se s poletjem vrača priljubljena slovenska serija Ena žlahtna štorija, ki jo bomo predvajali od druge sezone naprej. Od ponedeljka do petka bosta po Ženski na sporedu dva dela zapored, ob 21. uri in ob 22.30, ob 22. uri pa ostaja na sporedu večerna izdaja informativne oddaje Planet 18.

V času epidemije koronavirusa so se na nas večkrat obrnili gledalci, ki so si znova želeli ogledati priljubljeno slovensko nadaljevanko Ena žlahtna štorija, in v poletnih mesecih se družina Špacapan znova vrača na Planet! Nadaljevanka, ki je orala ledino med novejšimi slovenskimi dramskimi serijami in je bila nagrajena tudi z viktorjem, bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri, prvič že 15. junija, spremljali pa bomo drugo sezono dogodivščin v Štorjah.

V drugi sezoni se zgodba nadaljuje po propadu Aničine in Smiljanove poroke in po tem, ko se je Zala vrnila domov, Avguštin pa je odšel v samostan. Po treh mesecih se znova vračamo na Gredič. Eli je na študijski izmenjavi v Rimu, Anici se približuje dan zaslišanja pred sodiščem zaradi starih dolgov in sumljivih poslovanj njenega propadlega podjetja. Toni je zapustil vas in starša in odšel neznano kam, Majo, preplavljeno od nosečniških hormonov, pa je težko prepoznati. Ureja svoje gnezdo in bodočega očeta svojega otroka ter postaja izdelovalka odličnih ekoloških češnjevih marmelad.

Zala se medtem vse bolj posveča posestvu in je v veliko pomoč Bertu, Marija pa vse bolj pogreša Gušta in Bonifacija prisili, da ga skupaj obiščeta na Sveti gori. Ob vsem tem Hubert opravlja arheološka sondiranja, ki Berta in vso družino še kako vznemirjajo, saj je vinogradništvo začasno ustavljeno. Za češnjo na vrhu torte pa Anica skrivaj pobegne s svojim bivšim fantom v tujino, z njo pa "pobegne" tudi prstan sv. Marka. Smiljan pa se mora sam doma na Grediču soočiti z organi pregona ...

Pristno slovensko štorijo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri in ob 22.30.

