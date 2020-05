Spet odpiramo prijave v oddajo Preživetje v divjini

Za vse ljubitelje oddaje in ekstremnih preizkušenj v naravi spet odpiramo prijave v oddajo Prživetje v divjini. Pod vodstvom priznanega inštruktorja tehnik preživetja v naravi Braneta T. Červeka boste lahko preverili svoje meje in psihofizične sposobnosti ter odkrivali pravo moč narave.

Sprejmite izziv in se prijavite

Menite, da ste se tudi sami sposobni spopasti z divjo naravo in svojo divjo nravjo? Mišice, leta in spol niso tako pomembni kot odločnost, volja in pogum. Bi bili sposobni odložiti telefon, prenočiti pod zvezdami, prepoznati pravo nevarnost, zanetiti ogenj in uporabiti starodavne veščine preživetja?

Če bi se radi pod vodstvom enega največjih mojstrov, ki se najudobneje počuti prav v naravi, naučili tehnik pravega preživetja v divjini, potem sprejmite izziv in izpolnite spodnjo prijavnico ali nam pišite na prezivetjevdivjini@planet-tv.si.

Prijavnica za oddajo Preživetje v divjini

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.