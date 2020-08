Jennifer Lopez? Ne, to je njena dvojnica! #foto

Pevka in igralka Jennifer Lopez, ki si jo boste nocoj ob 20. uri na Planetu lahko ogledali v filmski uspešnici Daleč od oči (Out of Sight), v kateri nastopa z Georgeem Clooneyjem, ima dvojnico. Poleg tega, da ju družijo podobne obrazne poteze, imata obe tudi do popolnosti izklesano postavo.

Fitneserka Janice Garay, ki se na Instagramu skriva pod imenom Jay from Houston, je na videz tako podobna hollywoodski zvezdnici Jennifer Lopez, da so jo za svojo vzornico nekajkrat zamenjali celo njeni najbolj zvesti oboževalci, potem ko so na Instagramu odkrili njene fotografije.

"Šlo je za čisto običajne selfije, ki sem jih posnela v svoji kopalnici, ljudje pa so bili prepričani, da gre za Jennifer Lopez. Kmalu so se ob fotografije začeli vrstiti komentarji "Si to ti, J.Lo?". Šele ko jim je odpisala "Ne, jaz sem Jay iz Houstona!", so spoznali, da ima Jennifer Lopez dvojnico. In prav podobnosti z zvezdnico se lahko zahvali, da ima danes na Instagramu kar 245 tisoč sledilcev.

Sicer pa tudi Jay spada med velike oboževalce Jennifer Lopez. "Ona je moj idol. Je nekdo, po katerem sem se zgledovala že od otroštva, zato mi laska, ko me zamenjujejo z njo."

Čeprav so njune obrazne poteze neverjetno podobne, pa ima Jay, ki se ukvarja s fitnesom, nekoliko bolj mišičasto postavo, saj se udeležuje tudi tekmovanj v bodybuildingu. Tudi "prava" Jennifer Lopez prisega na trdo delo v telovadnici in zato tudi pri 51 letih še vedno navdušuje s svojo izjemno postavo.

Jennifer Lopez si boste nocoj lahko ogledali tudi v filmski uspešnici Daleč od oči, v kateri ji družbo dela George Clooney. V pripravah na snemanje filma je Jennifer Lopez kar deset tednov trenirala s pravim agentom FBI ,da bi se naučila pravilno streljati z orožjem v akcijskih prizorih.

Film Daleč od oči (Out of Sight) bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Ob 22. uri pa ne zamudite akcijske uspešnice Krogla v glavo (Bullet to the Head) s Sylvestrom Stallonom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.