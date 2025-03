Dolga leta ni skrival sivine, zdaj pa so ga ujeli s pobarvanimi lasmi.

Hollywoodski zvezdnik George Clooney je od nekdaj veljal za enega tistih moških, ki ne skrivajo sivine svojih las, ampak jo ponosno nosijo. Vse do pred kratkim, ko so ga opazili s popolnoma novim imidžem.

63-letnega Clooneyja so paparaci ujeli v New Yorku, pozornost pa so pritegnili njegovi lasje v novem, kostanjevo rjavem odtenku.

Foto: Profimedia

Seveda so se ob tem na družbenih omrežjih nemudoma pojavila vprašanja, ali je srebrni lisjak padel v krizo srednjih let, a je hitro sledil tudi odgovor – Clooney si je lase pobarval zaradi nove vloge.

Bliža se namreč njegov debi na Broadwayu, kjer bo nastopil v adaptaciji filma Lahko noč in srečno iz leta 2005, za katerega je napisal scenarij, ga režiral in v njem igral. Na Broadwayu bo nastopil v vlogi legendarnega novinarja Edwards R. Murrowa, ki ga je v filmu sicer igral David Strathairn, medtem ko je Clooney takrat imel stransko vlogo predsednika mreže CBS Freda Friendlyja.

Oglejte si še: