Katere barve las bodo v hladnejšem delu leta najbolj priljubljene?

Ob začetku jeseni se temperature postopoma nižajo, dnevi pa postajajo krajši. Prihod hladnejših dni ne prinaša zgolj menjave garderobe, ampak tudi navdih za spremembe v lepotnih rutinah, vključno z barvo las. Tako kot se modne smernice prilagajajo letnim časom, tudi barve las sledijo sezonskim trendom, ki v hladnejšem delu leta ponujajo toplejše in bogatejše barvne odtenke. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, katere barve bodo to sezono najbolj priljubljene.

Bakreni toni

Eden izmed vodilnih trendov hladnejšega dela leta bodo bogati bakreni odtenki. Takšna paleta toplo rdečih tonov spominja na odtenke jesenskih listov, hkrati pa prinaša svežino in mladostnost. Toplejši toni so še posebej priljubljeni, ker pristajajo večini tenov kože, ne glede na to, ali imate svetlejšo ali temnejšo polt. Barva deluje naravno, a vseeno izrazito, s svojo sijajno globino pa odlično dopolnjuje jesensko in zimsko estetiko.

Čokoladno rjavi odtenki

Rjavi odtenki z globokimi čokoladnimi podtoni so še ena dobra izbira, ki je izjemno priljubljena. Čokoladno rjava ponuja prefinjenost in eleganco, hkrati pa deluje mehko in naravno. Ta barva je idealna za tiste, ki želijo prehod v temnejše odtenke, a ne želijo preveč dramatične spremembe.

Hladni pepelnati toni

Za ljubitelje hladnejših tonov bodo pepelnati odtenki še vedno zelo aktualni. Pepelnato rjavi in blond odtenki prinašajo prefinjeno, moderno noto, ki ustreza minimalističnemu in skandinavskemu slogu. Hladni toni las se odlično ujemajo z zimskimi barvami oblačil, kot so siva, modra in bela, ter ustvarijo izjemno čist in sodoben videz. Ta trend je posebej priljubljen med tistimi, ki iščejo nežno, a hkrati razkošno spremembo.

Črna z globino

Črna barva las je vedno klasika, vendar je v hladnejšem delu leta še posebej priljubljena. Globoka, sijoča črna prinaša dramatičnost, ki se odlično ujema z jesensko in zimsko garderobo in temnejšimi toni oblačil. Ta barva je odlična za tiste, ki si želijo izrazitega videza, polnega skrivnostnosti in elegance. Ker je črna barva precej intenzivna, je pomembno, da lasje ostanejo negovani in sijoči, da ne bi bili videti pusti.

Blond s karamelnimi podtoni

Blondinke to sezono ne bodo ostale v ozadju. Zlata blond barva z mehkejšimi karamelnimi podtoni bo priljubljena izbira za tiste, ki si želijo topline, a hkrati ohraniti svetlost las. Takšni odtenki so idealni za osvetljevanje obraza v temnejših in hladnejših mesecih, poleg tega pa ponujajo lahkotnost in igrivost. Karamelni prameni ustvarjajo popoln videz, ki je topel in naraven tudi v hladnejšem delu leta.

Bordo rdeča

Za tiste, ki iščejo nekaj drzne spremembe, bo bordo rdeča vsekakor prava izbira. Ta globoka, bogata barva združuje eleganco in ženstvenost, hkrati pa oddaja močan in samozavesten vtis. Bordo rdeča je še posebej priljubljena med tistimi, ki si želijo izstopati, saj barva pritegne pozornost že na prvi pogled.

