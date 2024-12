To je najbolj priljubljena barva las za letošnjo zimo

Prihaja sezona, ko se narava popolnoma umiri, modni in lepotni trendi pa zacvetijo in poskrbijo za drznejše spremembe. Med njimi je letos tudi bordo rdeča barva, ki jo bomo pogosto videvali. Še posebej priljubljena je kot barva las, saj izraža samozavest in drznost hkrati. To je odtenek, ki že osvaja modne piste, lepotne salone in družbena omrežja ter postaja najbolj priljubljena izbira za lase v hladnih mesecih.