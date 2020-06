Igralec razkril, kako je bilo plesati z Jennifer Lopez

Nocoj ob 22.30 si boste na Planetu lahko ogledali romantično dramo Zaplešiva (Shall We Dance), v kateri igrata Jennifer Lopez in Richard Gere. Igralec je razkril, kako je bilo plesati z odlično plesalko in igralko Jennifer Lopez, priznal pa tudi, kako mu je v zasebnem življenju koristilo na novo osvojeno plesno znanje.

Richard Gere je moral pri svojih pripravah na snemanje filma tudi na plesne vaje. "Bilo me je zelo strah. Ampak strah je lahko tudi dober motivator. Na moji prvi plesni vaji je bil prisoten tudi režiser Peter Chelsom. Mislim, da je bil zelo zaskrbljen, ko je videl moje plesne sposobnosti. Ni mi šlo, dolgo časa mi ni šlo. Bilo me je zelo sram in drugi so me pomilovali. Ampak na srečo sem z vajami pridobil nekaj znanja, tako da sem v filmu odplesal precej bolje, kot je sprva kazalo."

Richard Gere v prizoru iz filma Zaplešiva. Foto: IMDb

In kako je bilo plesati z Jennifer Lopez, za katero je znano, da je izredna plesalka? "Jennifer je bila odlična, o tem ni dvoma. Jaz sem bil v primerjavi z njo zelo slab. Sicer sem igralec, tako da se lahko pretvarjam, da znam več kot sicer," je v smehu povedal igralec.

"V paru z Jennifer sem plesal samo argentinski tango. Oba sva prej trenirala z drugimi, skupaj pa sva prvič zaplesala na snemanju filma. Na srečo sva to relativno hitro in uspešno opravila, ker sva imela dobro kemijo. Ampak verjemite mi, da je bila izredno razumljiva in mi je odpustila marsikatero napako."

Richard Gere s soplesalko Jennifer Lopez v prizoru iz filma Zaplešiva. Foto: IMDb

Igralec je povedal še, da so mu plesne vaje koristile tudi na zabavi, ki sta jo priredila z ženo. Tudi ona je na skrivaj hodila na plesne vaje s trenerji, ki so igralca pripravljali na snemanje filma Zaplešiva. Na zabavi, s katero sta proslavila svojo poroko, je žena igralca povabila na plesišče. "Bila sva tako usklajena, da še sam nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Jaz sem plesal koreografijo iz filma, ona pa mi je sledila in bilo je res čarobno," se je z nasmehom spominjal igralec.

