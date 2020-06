Agatha Christie predstavlja Gnezdo zla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si lahko v dveh zaporednih četrtkih ogledate vizualno privlačno in neznansko napeto detektivsko miniserijo Agathe Christie Gnezdo zla (Ordeal By Innocence). Prva dva dela bosta na sporedu že ta četrtek, 4. junija, ob 20. uri.

V napeti miniseriji Agatha Christie: Gnezdo zla iz leta 2018 igra vrta priznanih britanskih igralcev, med njimi nagrajenec z zlatim globusom Bill Nighy, Anna Chancellor, Matthew Goode, ki je bil za vlogo v seriji Krona (The Crown) nominiran za emmyja, Alice Eve, Luke Treadaway in drugi.

Zgodba Gnezda zla se splete okoli bogate dedinje Rachel Argyll, ki jo na družinskem posestvu Sunny Point, kjer živi z možem, njunimi petimi posvojenimi otroki in služkinjo Kirsten, pobijejo do smrti. Enega od otrok, mladega prestopnika Jacka, aretirajo za umor, ker so na domnevnem morilskem orožju našli njegove prstne odtise. Ta krivdo zanika, vendar ga ubijejo v zaporu, preden lahko nedolžnost dokaže.

Osemnajst mesecev kasneje otroke neprijetno preseneti očetova odločitev, da se poroči s svojo tajnico Gwendo Vaughn. Toda s prihodom skrivnostnega obiskovalca se pojavijo dvomi o tem, da so našli pravega morilca.

Prva dva dela miniserije Gnezdo zla bosta na Planetu v četrtek, 4. junija, ob 20. uri, naslednja dva dela pa sledita prihodnji četrtek, 11. junija.

