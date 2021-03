Igralka je zgrožena, ko jo prepoznajo po tej vlogi

Videli smo jo v serijah Durrellovi (The Durrells), Telesni stražar (Bodyguard), Upstairs Downstairs, The Missing, pa tudi v čisto sveži seriji It's a Sin. Zaigrala je tudi v lanski Netflixovi filmski uspešnici Rebecca, v kriminalki Bančni rop (The Bank Job) in komični drami Neodvisne (Misbehaviour), v kateri je upodobila Julio Morley, lastnico licence za lepotno tekmovanje mis sveta. Seznam je res dolg in možnosti, da na zaslonu še niste videli britanske igralke Keeley Hawes, so majhne.

Poročena z gospodom Darcyjem

Britansko igralko, ki je že 17 let srečno poročena s filmskim gospodom Darcyjem, igralcem Matthewem Macfadyenom, bomo lahko na Planetu gledali v eni od njenih najbolj opaznih vlog, ki jo je odigrala v policijski seriji Na dolžnosti (Line of Duty). V drugi sezoni Keeley igra inšpektorico Lindsay Denton, ki jo preiskujejo zaradi sumljivega poklicnega ravnanja.

Med snemanjem ni smela videti ogledal

V svoji karieri je odigrala kar nekaj vlog iz različnih zgodovinskih obdobij, v seriji Na dolžnosti pa je njena podoba precej drugačna in prav zato Keeley ni pretirano navdušena, ko jo oboževalci v javnosti prepoznajo prav zaradi vloge Lindsay Denton, pa čeprav je ena njej najljubših v karieri.

Keeley Hawes s soigralcema v seriji Na dolžnosti.

"Osvobajajoče je, ko na sebi nimaš niti maskare in odlično je igrati vlogo, v kateri nečimrnost nima prostora," je povedala igralka, ki je na televiziji večkrat upodobila glamurozne lepotice. "A nekdo je očitno menil, da sem lahko videti tudi kot vreča smeti in me priporočil za vlogo! Le ogledal ne smem videti," je povedala v šali.

Ne živim v mehurčku

Nič čudnega, da je zato zgrožena, ko jo prepoznajo po vlogi v seriji Na dolžnosti, saj se ji ne zdi, da je sicer videti tako slabo. Tega, da jo oboževalci prepoznajo v njenem vsakdanjem življenju, se sicer ne brani. "Ljudje cenijo tvoje delo, niso nevljudni," pravi in dodaja, da ne pričakuje, da bo prepoznavnost trajala večno. "To so le kratki trenutki v naših življenjih. Ne živim v mehurčku. Živim v svetu s tremi otroki, plačujem hipoteko in skrbi me za svet, družino, moje prijatelje. To je pravi mehurček, to je moje življenje."

Serija Na dolžnosti je na Planetu ob torkih in sredah ob 21.35, prvi del 2. sezone bo na sporedu že nocoj.

Keeley Hawes v seriji Na dolžnosti

V drugi sezoni izjemno uspešne britanske kriminalistične serije Na dolžnosti ob torkih in sredah ob 21.35 spremljamo ekipo višjega inšpektorja Teda Hastingsa, narednika Steva Arnotta in kriminalistke Kate Fleming, ki tokrat vodijo preiskavo sumljivega poklicnega ravnanja inšpektorice Lindsay Denton.

Policijski konvoj, ki spremlja osebo v programu za zaščito prič, napadejo. Priča ranjena pristane v bolnišnici, vsi policisti iz konvoja pa umrejo, z izjemo inšpektorice Lindsay Denton, ki je operacijo organizirala. Višji inšpektor Ted Hastings primer dodeli Arnottu in Flemingovi, vendar slednja noče sodelovati, ker je poznala eno od umrlih policistk. Zamenja jo kriminalistka Georgia Trotman, ambiciozna, a neizkušena policistka, ki jo moti to, da Dentonovo obravnavajo kot osumljenko.

