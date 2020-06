Veseli, da oddaje lahko končno spet snemajo v studiu #video

Oddaja Pri Črnem Petru se že to soboto po dolgih tednih vrača v ustaljene tirnice. Čeprav ustvarjalci nekaj časa oddaje niso mogli snemati v studiu pred velikim občinstvom, se je v tem času rodil zanimiv format s priredbami pravljičnih zgodb, ki je prav tako navdušil gledalce. Prav posebna je bila oddaja, v kateri so se junaki gostilne Pri Črnem Petru prelevili v like iz Kekca.

Kekčeva zgodba pa je bila tudi zadnja v nizu oddaj, ki so jo posneli na prostem. Čeprav so vsi po vrsti priznavali, da so se med snemanjem posebnih oddaj neznansko zabavali, so se tudi vrnitve v studio zelo razveselili, predvsem zaradi vzdušja, ki ga ustvari zabave željno občinstvo. To soboto se ekipa že vrača na staro delavno mesto in oddaja bo spet zasijala v svoji studijski podobi.

"Končno spet v gostilni Pri Črnem Petru," navdušenja ni mogla skriti voditeljica Jasna Kuljaj, ki je še razkrila, da bo vajeti gostilne lahko dokončno v svoje roke vzel Ibro. Ta bo tokrat za gledalce in obiskovalce v studiu pripravil otvoritveno zabavo na svoj način. V oddaji seveda ne bodo manjkali niti natakarica Sofija, poštar Peška, novinar Regon in gasilec Sašo.

Za obilo dobre glasbe v prvi studijski oddaji po dolgem času bodo poskrbeli skupina Črna mačka, ansambel Domačini, ansambel Žibert, Tilen Lotrič, Frajkinclari, Sopranos, Klara Zvonar in Plesno mesto. Posebno glasbeno presenečenje pa bo tokrat pripravil tudi Ibro.

Utrinki iz sobotne oddaje Pri Črnem Petru so vam na voljo v spodnji fotogaleriji:

Oddajo Pri Črnem Petru, ki jo bodo popestrile posebne obiskovalke v studiu, si lahko ogledate v soboto ob 20. uri na Planetu.

