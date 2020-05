To so povedali igralci o posebni priredbi Kekca #video

Kdor ljubi slovenske gore in slovensko izročilo, bo ob ogledu oddaje Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri, nedvomno užival. Videli boste namreč lahko, kako so junaki gostilne Pri Črnem Petru po svoje priredili zgodbo o neustrašnem slovenskem junaku Kekcu. Z igralci smo se pogovarjali, kako se je bilo preleviti v te nepozabne filmske junake.

"Ko smo razglabljali, kdo bo igral koga, ni bilo dileme. Doletela me je ta čast, da sem smuknil v hlače Rožleta. V vlogo sem se tako zelo vživel, da ne bi imel nič proti temu, da bi ostal Rožle, tudi če se kdaj odločimo posneti celovečerec. Odlična ekipa, prelepa narava, izjemni talenti igralcev in dobro izbrani glasbeni nastopi. Vse se je izšlo," nam je povedal Sašo Đukić, ki ga v oddaji poznamo tudi kot novinarja Regona.

Sašo Đukić kot Rožle in Sašo Dobnik kot Brincelj

V vlogi Kekca se je tokrat predstavil Ranko Babić, ki nam je povedal, da je že kot otrok rad gledal prigode junaka Kekca: "Prav zato sem neizmerno užival pri snemanju te naše priredbe. Še vriskati sem se naučil. Najbolj pa mi je bilo všeč, ko je zapela natakarica Sofija v vlogi slepe Mojce. Res čudovito. Kaj vse zna Kekec Ibro, pa boste videli v sobotni oddaji, ki bo res nekaj posebnega."

Ranko Babić kot Kekec in Alja Prgin v vlogi Mojce

Alja Prgin je o vlogi slepe Mojce povedala: "Najprej me je bilo vloge nekoliko strah, a mislim, da smo z ekipo in dobro voljo ustvarili nekaj čarobnega. Prav tako sem neizmerno uživala v prelepi naravi, ki nas je med snemanjem obdajala."

Groznega Bedanca bo igral Boštjan Meglič.

Boštjan Meglič je takoj vedel, da bo Bedanec, saj je bil prepričan, da je edini primeren kandidat za to vlogo: "Kot očetu treh otrok mi lahko verjamete, da sem si filme o Kekcu z otroki ogledal neštetokrat. Kot najbolj robustnemu in okroglemu igralcu ter poleg tega edinemu Gorenjcu v oddaji Pri Črnem Petru mi je bila vloga Bedanca zares pisana na kožo. Samo kosmat nisem tako kot on, vse preostalo pa je tako, kot mora biti," nam je v smehu povedal najbolj znani in zabavni slovenski poštar.

Sašo Dobnik, ki bo nastopil v vlogi Brinclja, pa se je med snemanjem odlično zabaval. "Meni je bilo najbolj smešno, ko sem prvič zagledal Jasno v vlogi tete Pehte, malo manj pa, ko sem moral kar dva snemalna dneva preživeti v majhni kletki s harmoniko. Bilo je vse prej kot udobno," je povedal v šali.

Oddaja Pri Črnem Petru s priredbo zgodbe o Kekcu bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

