To je o svoji novi vlogi povedala Jasna Kuljaj

Po seriji pravljic bratov Grimm je bila odločitev, da ekipa zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru posname še nekaj slovenskega, malce drzna, ampak zelo logična. In tako so se lotili in naredili čisto svojo različico Kekca, v kateri bomo videli tudi voditeljico Jasno Kuljaj, ki je morala odigrati kar dve vlogi. Oddaja bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

Z velikim zanosom so se avtor oddaje Pri Črnem Petru Jože Potrebuješ in producent Tomaž Lehpamer z ekipo in igralci podali v Kranjsko Goro. V Kekčevi deželi je ekipa preživela dva čudovita dneva in posnela dobro uro in pol trajajočo televizijsko poslastico, ki bo na sporedu že to soboto.

Poleg voditeljske vloge v oddaji je Jasna Kuljaj tokrat prevzela tudi vlogo tete Pehte, svoje pa je dodala tudi pri pisanju scenarija priredbe zgodbe o Kekcu.

"Uživala sem v vlogi Pehte, kot otrok sem znala vse Kekce na pamet. Vendar tokrat nisem želela narediti imitacije, ampak sem za našo oddajo teto Pehto malce predrugačila. Kako, bodo gledalci videli v oddaji, ker vam ne smem izdati konca. Lahko vam le zaupam, da je naša Pehta sodobna in emancipirana ženska, saj moški pleše tako, kot ona žvižga," je bila malce skrivnostna in obenem hudomušna Jasna in dodala, da je bilo snemanje zabavno, čeprav je bilo na trenutke tudi zelo naporno.

"Snemanje je bilo prijetno, saj smo se veliko smejali. Edino, kar je malce naporno, je preobrazba iz ene vloge v drugo, saj sem hkrati še voditeljica. To ponavadi poteka precej hitro. V nekaj minutah sem se iz Pehte prelevila v Jasno in potem spet nazaj v Pehto," nam je razložila.

Med snemanjem pa se jim je tudi marsikaj dobro izšlo. "Čeprav je kazalo, da bo na dan snemanja v Kranjski Gori lilo kot iz škafa, se nam je pripetil čudež. Medtem ko je deževalo skoraj po vsej Sloveniji, smo mi pod Vršičem snemali v idili, obsijani s soncem. To je bil zame nesporen znak, da delamo nekaj zelo lepega."

