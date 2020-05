Legendarna zgodba o Kekcu bo dobila novo preobleko #foto

Po seriji prirejenih pravljic - Rdeči kapici, Sneguljčici in Treh prašičkih, se je ekipa oddaje Pri Črnem Petru tokrat odpravila v Kranjsko Goro, v Kekčevo deželo. V oddaji, ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu, boste tokrat lahko videli, kako so čisto po svoje predelali in posneli kultnega Kekca, ki ga bo tokrat odigral Ranko Babić. “Že kot otrok sem rad gledal Kekca in zato sem neizmerno užival pri snemanju naše nekoliko prirejene zgodbe. Še vriskati sem se naučil," je povedal.

Voditeljica oddaje Pri Črnem Petru bo tudi v priredbi Kekca prevzela eno od znamenitih vlog. "Uživala sem v vlogi Pehte. Kot otrok sem znala vse Kekce na pamet. Vendar nisem želela narediti imitacije, ampak sem za našo oddajo teto Pehto malce predrugačila," nam je razkrila Jasna Kuljaj.

Tudi ostali junaki gostilne Pri Črnem Petru bodo dobili svoje vloge v tej zabavni priredbi. Poštar Peška (Boštjan Meglič) bo Bedanec, natakarica Sofija (Alja Prgin) bo Mojca, novinar Regon (Sašo Đukić) bo Rožle in Gasilec Sašo (Sašo Dobnik) bo kot Brincelj.

Ustvarjalci oddaje so priznali, da jih je bilo malce strah izziva, ampak ko je "padla prva klapa" na snemanju v Kekčevi deželi, so vsi prisotni zadihali s polnimi pljuči zadovoljstva, saj so se igralci kar zlili z dodeljenimi vlogami. Vsi so namreč oboževalci Kekca in ostalih kultnih likov že od malih nog. "Kdor ljubi slovenske gore in slovensko izročilo, bo ob ogledu oddaje nedvomno užival," zagotavljajo ustvarjalci oddaje.

Fotogalerija iz zakulisja snemanja oddaje:

Sašo Đukić, ki je bil tudi eden od soscenaristov priredbe zgodbe o Kekcu, pa je dodal: "Ko je padla odločitev, da bomo Pri Črnem Petru upodobili Kekca, mi je kar poskočilo srce. Velika odgovornost je bila pred nami, saj vsi vemo, da je Kekec slovenski nacionalni ponos in da se ne smemo norčevati iz njega."

"A uspelo nam je ustvariti različico z ravno pravšnjo mero humorja in spoštljivosti. Odlična ekipa, prelepa narava, izjemni talenti igralcev in dobro izbrane glasbene točke. Vse se je poklopilo in zato verjamem, da bo tako, kot je rekel avtor oddaje, Jože Potrebuješ: "Ta oddaja bo kultna!"

S tokratno oddajo se tudi zaključuje "koronski sveženj" oddaj, pri katerih so se morali ustvarjalci oddaje preseliti iz varnega zavetja studia v naravo. Se pa je iz tega rodil popolnoma nov, zanimiv format oddaje Pri Črnem Petru, ki bo morda še naprej skrbel za njeno pestrost.

Oddaja Pri Črnem Petru s priredbo zgodbe o Kekcu bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

