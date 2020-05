Poglejte, kaj vas čaka v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru #video

Ekipa oddaje Pri Črnem Petru vam tudi za nocoj obljublja obilo dobre glasbe in smeha. Ustvarjalci oddaje so se namreč zaradi trenutnih razmer iz gostilne preselili v idilično pravljično vasico Gorajte pri Škofji Loki in že nocoj bomo lahko videli, kako so po svoje priredili zgodbo o Rdeči kapici.