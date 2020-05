Tokrat bo vojaško urjenje izkusila postavna športnica #foto

V naslednji oddaji Preživetje v divjini se bosta na preizkušnjo, ki jo je zanju pripravil inštruktor Brane T. Červek, podali prijateljici Tjaša in Vanja, ki ju druži predvsem ljubezen do športa. Tjaša nam je v pogovoru zaupala, kako skrbi za svojo fizično pripravljenost, na kateri svoj podvig je najbolj ponosna in česa jo je bilo pred nastopom v oddaji najbolj strah.

Videti je, da skrbite za svojo fizično pripravljenost. Nam lahko zaupate, kateri športi so vam najbolj blizu?

Že od mladih nog sem športno aktivna. Takrat sem se predvsem posvečala plesu. Med pisanjem diplome pa sem odkrila fitnes, ki me je tako zasvojil, da sem začela delati tudi kot osebna trenerka. Poleg fitnesa sem občasno hodila tudi v hribe, pred letom dni pa sem se vanje čisto zaljubila.

Z nekaj prijatelji, ki sem jih takrat spoznala, smo postopoma z nižjih "kuclov" začeli osvajati vedno višje vrhove, pozneje smo začeli obiskovati tudi "ferate" in posledično sem se zaljubila v plezanje. Zdaj obiskujem tudi alpinistično šolo v Kranju. Zadnje leto tako skoraj ne mine konec tedna ali dopust, ki ga ne bi preživela nekje visoko.

In ker so ture ponavadi fizično zelo zahtevne in trajajo od 6 do 8 ur, sem med tednom začela tudi veliko teči in kolesariti. Treniram skoraj vsak dan. Brez športa si v resnici ne predstavljam svojega življenja. Ne gre namreč samo za miganje, ampak je zame šport tudi hrana za dušo.

Na preizkušnjo v oddaji Preživetje v divjini se bo podala v družbi prijateljice Vanje (levo):

Na izkušnjo se podajate v družbi prijateljice Vanje. Kako dobro se poznata in ali je mogoče, da se pod stresom, ki ga bosta v oddaji vsekakor doživeli, med vama pojavijo kakšne napetosti?

Zelo težko bi se med nama pojavile napetosti ali nesoglasja. Poznava se že kar nekaj časa in se nikoli še nisva sprli. Druga drugo sprejemava točno taki, kot sva, z vsemi plusi in minusi. Je pa res najbolj luštno imeti ob sebi osebo, ki ti je tako zelo podobna. Obe sva vedno pozitivni, nasmejani in naravnani k temu, da v vsaki stvari najdeva nekaj pozitivnega.

Obenem pa malo "zmešani" in vedno pripravljeni na nove podvige. Strup se skriva v majhni steklenici, pravijo (smeh, op. p.). In obe sva zaljubljeni v naravo in šport. Vse to je močnejše od kakršnega koli prepira ali kdaj kakšne muhe, ki jo imava. Vanja je ena od tistih oseb, za katere lahko rečem, da se nanje vedno lahko zanesem, in obratno, seveda. Kot ona pravi, imava druga za drugo rezervirani celi nadstropji v svojih srcih (smeh, op. p.).

Kateri vaš podvig v naravi doslej pa je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen oziroma na kateri podvig ste najbolj ponosni?

Eden izmed podvigov je zagotovo prvi zimski vzpon na Triglav 31. 12. 2019 ob sončnem zahodu. Zakaj najbolj ponosna? Ker je bil to prvi pravi zimski vzpon zame. Tudi če bi bil kateri drugi vrh, bi si ga zapomnila enako. Tisti metuljčki v trebuhu, pričakovanje, adrenalin, morda malo strahu in strahospoštovanje. In potem najlepši občutek, ko dosežeš vrh. Nepozabno. V tistem trenutku obstajaš samo ti. Glava je prazna. Res neopisljivi občutki. Takrat sem se tudi zaljubila v zimske vzpone.

Potem pa so seveda sledili tudi drugi zimski vzponi, od katerih je bil vsak nekaj posebnega. Morda ekstremen zame do zdaj je bil vzpon na Planjavo, kjer smo na nekem delu morali praktično "jahati" greben. Po vseh štirih, ker je bil greben tako ozek, da sicer ni šlo. V takih trenutkih je potrebna 100-odstotna zbranost, adrenalin ti polni žile. Skratka nori občutki, zaradi katerih je vredno hoditi tja gor. Zime v hribih so res nekaj posebnega.

Ste pred oddajo že poznali kakšne tehnike preživetja oziroma ste jih pred tem že preizkusili?

En dan pred oddajo me je malo zagrabila panika. Oddaj prej nisem želela gledati ravno zato, ker se mi je zdelo, da bi si lahko premislila o udeležbi (smeh, op. p.), ampak vseeno sem od kar nekaj ljudi slišala, kako so morali zanetiti ogenj in podobno. Zato sem si dan prej na spletu malo pogledala, kako zanetiti ogenj v naravi. No, verjetno mi mi treba omeniti, da je tam vseeno malo drugače. Popolni pripomočki, popolno kurivo, popolno vreme in razmere. Vedela sem, da v živo zagotovo ne bo tako preprosto (smeh, op. p.).

Sicer pa sem že prespala v naravi. Večkrat gremo na ture, kjer spimo po bivakih ali kočah, enkrat pa je bilo vse zasedeno in smo spale zunaj, na 2.000 višinskih metrih. Vseeno je bilo vreme res lepo, dovolj toplo, tako da ni bilo prav ekstremno. Je pa zelo lepo, ko se zbudiš sredi noči in nad sabo opazuješ milijone zvezd. To pa je nekaj najlepšega.

Pa vas je pred oddajo kaj posebej skrbelo?

Skrbelo me je samo plavanje v mrzli vodi. Sem namreč bolj "zmrznjen" tip človeka, ampak zunaj ni težave, ker se lahko ogreješ s kakšnimi poskoki ali izpadnimi koraki, v vodi pa je to težje. Nekaj dni pred oddajo me je kolega peljal v Bistrico in po nekaj sekundah v tisti mrzli vodi sem imela v stopalih take bolečine, da sem komaj stala. Po tej izkušnji sem zganjala še dodatno paniko, kako bom preživela, če me bo Červek poslal v vodo (smeh, op. p.).

