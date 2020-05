Oče in sin kljub porazu navdušila z izjemno srčnostjo in borbenostjo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnji oddaji Preživetje v divjini smo na preizkušnji preživetja v divjini spremljali očeta in sina. Brane T. Červek je zanju pripravil mini vojaško urjenje, ki je oba postavilo na realna tla. Čeprav sta se morala na koncu predati, pa sta pokazala izjemno srčnost in voljo ter s tem navdušila tudi Braneta, ki jima je dejal, da sta na doseženo lahko odkrito ponosna.

Zineta in njegovega sina Alena je čakala fizično zahtevna preizkušnja, ki jima je na koncu pobrala še zadnje atome moči in na dan zvabila tudi čustva. Čeprav sta izziv morala predčasno končati, sta bila oba vesela, da sta lahko vse izkusila na lastni koži, saj jima je to odprlo oči, ob tem pa sta izvedela marsikaj o sebi.

"Ponosna sva že na to, da sva se sploh prijavila. Naučila sva se sodelovati in se še močneje povezala kot oče in sin. Drugačen pogled sva dobila na naravo, zdaj jo veliko bolj ceniva," je povedal oče Zinet.

"Najtežji del naloge je bilo vsekakor nošenje hloda," je povedal Alen.

Sin Alen, ki je pred oddajo izrazil željo, da bi postal pripadnik posebnih vojaških enot, je po tej izkušnji priznal, da na vse skupaj gleda precej drugače.

"Željo, da bi postal pripadnik specialnih enot, sem po nastopu v oddaji opustil. Spoznal sem, da je to fizično veliko bolj naporno, kot sem si predstavljal."

To pa ne pomeni, da se z očetom ne bosta še kdaj podala na kakšno pustolovščino v naravo. "V bližnji prihodnosti bi svojo družino rad peljal na kampiranje v gozd. Za zdaj s sinom še nisva poskusila nič od tistega, kar sva morala početi v oddaji, vendar imava namen to še kdaj narediti," nam je razkril Zinet.

