Najbolj zabaven slovenski gasilec tako sprošča svoje živce #video

Sašo Dobnik, ki ga večina pozna kot zabavnega gasilca Saša v oddaji Pri Črnem Petru na Planetu, kjer skrbi, da smeha ne manjka, nam je razkril, da je v prostem času strastni ribič in da se v teh kriznih časih najraje sprošča prav tako.

Gasilec Sašo nam je zaupal, da se, ko mu čas to dopušča, najraje zapelje do bližnjega ribnika in tam ob čakanju, da riba zgrabi za vabo, najde svoj mir. Priljubljeni humorist iz Starš, ki je tudi član ribiškega društva Obkanalski krivolovci Hajdina, se je na tokratni ribolov odpravil že ob 5.30 v družbi svojega očeta, ta ga je za ribolov tudi navdušil.

Foto: Osebni arhiv

Sašo je poudaril, da gre pri tem bolj za športni ribolov, saj ribe, potem ko jih ujame, vedno izpusti nazaj v ribnik. Da sta z očetom že izkušena ribiča, pa sta dokazala tudi tokrat, saj jima je ulov uspelo ujeti tudi na videoposnetek. Trofeja dneva je tehtala štiri kilograme. Več v zgornjem videu.

Gasilec Sašo bo z nami v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, kjer vam tudi tokrat obljubljajo obilo zabave, številni priljubljeni glasbeniki pa bodo oddajo popestrili z glasbenimi nastopi od doma.

