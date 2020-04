Tozon: Ni treba, da smo ves čas med štirimi stenami! #video

"V tem obdobju se mi zdi pomembno, da ljudje spoštujemo navodila in se jih držimo, kar pa ne pomeni, da moramo biti ves čas med štirimi stenami. Menim, da je Slovenija dovolj velika in da ima veliko skritih kotičkov v naravi, kjer se človek lahko v miru nadiha svežega zraka in si nabira odpornost. Tudi sam vsak dan izkoristim za potep po neobljudenih poteh Škofjeloškega hribovja in si s tem poživim dan," nam je povedal priljubljeni glasbenik, ki za dobro voljo skrbi tudi tako, da med hojo prepeva.

V enem izmed videoposnetkov, ki ga je delil na svoje profilu na Instagramu, ga je tako spremljala skladba, ki jo vsi ljubitelji oddaje Pri Črnem Petru zelo dobro poznajo in ki prinaša pozivno energijo, to pa v teh dneh vsi še kako potrebujemo.

"Med hojo po naših lepih hribovskih poteh sem se spomnil pesmi Vse je fajn, če fajn smo ljudje, ki jo s Čuki prepevamo tudi v oddaji Pri Črnem Petru. Prepričan sem namreč, da bo na svetu še vse dobro, če bomo ljudje tudi v težkih časih ostali pozitivno naravnani. In pomembno je, da se tako kot v skladbi z nasmehom dan konča." Njegovo izvedbo pesmi med hojo si lahko pogledate v zgornjem videu.

Skladbi Vse je fajn, če fajn smo ljudje lahko v celoti prisluhnete tudi tukaj:

