Voditeljica povila hčer: "Ja, placento sem zaužila!"

Jasmina Kandorfer, voditeljica oddaje Klepet ob kavi, ki jo lahko vsak delavnik dopoldne spremljate na Planetu, je postala mamica. Rodila je punčko Gajo, porod pa je potekal doma v spremstvu babice in partnerja. Jasmina je razkrila tudi, da je zaužila placento in kakšnega okusa je.

Jasmina je že kot otrok doživljala misli o porodu. Predvsem je imela mnenje, da se ji je zgodila krivica, ker se je rodila kot dekle in da bo nekoč zaradi tega morala roditi. To se je seveda s časom spremenilo in v njej je začela rasti želja po družini in materinstvu. Skupaj s partnerjem sta se začela na starševstvo pripravljati že dobri dve leti prej, tako na fizičnem kot na psihičnem nivoju. "Najbolj verjamem modrosti, da je namreč treba vzgajati sebe in ne otroka. Otrok tako ali tako vse posnema," je povedala Jasmina.

Dnevi so minevali in Jasmina se je v prvih tednih nosečnosti skupaj s partnerjem odločila za minimalno število pregledov in preiskav pri ginekologu. Prav tako sta se odločila za porod doma. Jasmina je bila že sedemnajst dni čez rok, ko se je odločila za akupunkturno seanso, med katero je zdravnica iglice položila na ustrezne točke, kar naj bi v naslednjih 24 urah sprožilo porod, če je dete pripravljeno. In bilo je. Porod se je začel.

Porod

"Prenehala sem z merjenjem popadkov, med odtekanjem vode pa sem najprej porabila kakih dvajset vložkov, potem pa sem se le slekla in pustila vodi, da teče," je Jasmina opisala začetek poroda in nadaljevala: "Vmes sem igrala na svoje kristalne instrumente, partner me je masiral, prestavljala sem se v različne položaje, tiho smo se pogovarjali."

Popadki so nato postajali vedno močnejši. Babica, ki je bila prisotna ob Jasmini, vmes ni opravila nobenega pregleda, vsak napotek ji je dala zgolj iz opazovanja Jasminine govorice telesa. "Porod je res mentalna igra. Občutek imaš, da kljub potiskanju, ne napreduješ, čeprav napreduješ. Tukaj sem potrebovala največ mentalne moči, vmes pa sem se tudi ustrašila bolečine," je razložila Jasmina. Na kolenih na kavču je ob zadnjem potisku sama prijela otročička, ki ga je spravila na svet.

"Nisem mogla verjeti, kaj se je zgodilo. Pred mano je stal partner in jokal. Jaz pa ne! Bila sem povsem prisotna in kar nisem mogla verjeti, kaj se je zgodilo," je opisala svojo izkušnjo. Čustva so jo prevzela šele pod prho in takrat je zajokala od sreče.

Po dveh, treh urah so novorojenki Gaji odstranili popkovino – izžgali so jo s svečko iz čebeljega voska, nato pa še prerezali. Babica je nato pregledala placento, naredili so odtis na platno, nato pa so jo razrezali za 4 dni uživanja, nekaj pa zamrznili za kasnejši ritual pokopa. "Ja, placento sem zaužila! Žiga mi je pripravil smuti. Vonj in okus je povsem prekril z banano in jagodičevjem. Prav okusno je bilo, še sam je poskusil!" je razkrila Jasmina in razložila, da to storijo vsi sesalci, ki placento pojejo za boljšo regeneracijo.

